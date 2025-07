Katie Taylor vs. Amanda Serranos rein weiblicher Boxwettkampf wird einen Guinness-Weltrekord brechen

HQ

Der Kampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano ist einer der am meisten gehypten Boxkämpfe aller Zeiten und beendet eine Trilogie, die Rekorde bei den Zuschauerzahlen im Frauenboxen gebrochen hat, und das auf großartige Weise dank der Investition von Netflix, die den Kampf an diesem Freitag (Samstagmittag in Europa) ohne zusätzliche Kosten weltweit streamen wird. Es wird die erste reine Frauenboxnacht im Madison Square Garden in New York sein, und die Veranstaltung wird auch einen neuen Rekord brechen, der im Guinness-Buch der Rekorde anerkannt wird.

Wie von TalkSport entdeckt, wird die Veranstaltung von Most Valuable Promotions (MVP), dem vom Youtuber und Boxer Jake Paul gegründeten Unternehmen, die meisten Weltmeisterschaftsgürtel haben, die jemals in einem einzigen Boxevent bestritten wurden: 17.

Dieser Datensatz umfasst nur die Gurte, die den vier großen Box-Sanktionsgremien (WBA, WBO, WBC und IBF) gehören. Katie Taylor, die 39-jährige irische Boxerin, hält alle vier Gürtel im Superleichtgewicht.

Im Co-Hauptkampf zwischen Alycia Baumgardner und Jennifer Miranda werden alle vier Titel im Superfedergewicht ausgetragen, die derzeit von der amerikanischen Boxerin Baumgardner gehalten werden. Und ein dritter unangefochtener Kampf zwischen Cherneka Johnson und Shurretta Metcalf wird alle vier Gürtel im Bantamgewicht in Einklang bringen.

Insgesamt wird es acht Kämpfe geben, die am Samstag, den 12. Juli, um 1:00 Uhr BST und 2:00 Uhr MESZ auf Netflix beginnen.



Katie Taylor gegen Amanda Serrano



Alycia Baumgardner gegen Jennifer Miranda



Savannah Marshall gegen Shadisa Grün



Chantelle Cameron gegen Jessica Camara



Cherneka Johnson gegen Shurretta Metcal



Tamm Thibeault gegen Mary Casamassa



Ramla Ali gegen Lila Furtado