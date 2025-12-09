HQ

Red Bull Racing-Motorsportberater Helmut Marko wird das Rennteam zum Jahresende verlassen und sein letztes Vertragsjahr nicht erfüllen. Marko, 82 Jahre alt, war bis 2026 unter Vertrag, aber direkt nach Saisonende bestätigte das Team, dass Marko aus dem Team gedrängt wird, weil "die Formel 1 kein statisches Umfeld ist, man passt seine Organisationen immer an, und das gilt für technische Aspekte, sondern für Sport", wie Teamchef Laurent Mekies sagte.

"Ich kann Helmut nur danken für die Rolle, die er dabei gespielt hat, die scheinbar schwierige Situation zur Saisonmitte mit den Fans zum Funktionieren zu bringen", sagte Mekies, der letzten Sommer Christian Horner ersetzte. Innerhalb weniger Monate haben die beiden Gründer des Red-Bull-Teams, des erfolgreichsten Teams der letzten 25 Jahre, das Team verlassen.

Spekulativ zufolge entsteht dieser Schritt aus dem Wunsch der österreichischen Muttergesellschaft, der Energydrink-Marke Red Bull GmbH, das Formel-1-Team enger zu kontrollieren. Kürzlich war Marko in eine Kontroverse verwickelt, als er Kimi Antonelli beschuldigte, Lando Norris überholt zu haben, was das Team dazu veranlasste, sich beim italienischen Fahrer zu entschuldigen. Im Sommer stellte er Alex Dunne als Junior-Fahrer ein, ohne sich mit jemandem im Red-Bull-Management zu beraten, und als diese davon erfuhren, entließen sie Dunne sofort und zahlten ihm eine hohe Entschädigung von Hunderttausenden Euro.

Marko hatte jedoch immer die Unterstützung von Max Verstappen und hat ihn in anderen Fällen beschützt, was erklärt, warum Hermut nicht früher gefeuert wurde. Es war Marko wo, der 2015 Verstappen in die Formel 1 im Toro Rosso Team (heute Racing Bulls) beförderte. Marko leitete außerdem das Juniorenprogramm, das Sebastian Vettel hervorbrachte.