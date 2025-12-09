Max Verstappen, genervt von Reportern, die nach Barcelona fragen, ist stolz auf seinen zweiten Platz

HQ

Das wahrscheinlichste Ergebnis des Formel-1-Saisonfinales eintrat sich, und Lando Norris wurde erstmals Weltmeister für McLaren. Doch ein Comeback kam fast zustande, denn Max Verstappen gewann den Großen Preis von Abu Dhabi und beendete die Saison mit 421 Punkten... während Norris, der in Yas Marina Dritter wurde, am Ende 423 Punkte erzielte.

Hätte Charles Leclerc Norris um vier Sekunden überholt, wäre Norris Vierter geworden und Verstappen hätte seine fünfte Weltmeisterschaft gewonnen. Und zum Glück ist die Saison bereits vorbei, denn Verstappen hatte den ganzen Schwung, um den Titel zu holen, wenn die Saison noch eine Woche länger gedauert hätte.

Viele Reporter haben an den Großen Preis von Spanien gedacht, bei dem der Niederländer Zehnter wurde und nur einen Punkt erzielte, während Piastri und Norris an der Spitze standen. In Barcelona war Verstappen tatsächlich Fünfter geworden, erhielt aber nach einer Kollision mit George Russell eine Strafe, doch auf Nachfrage war Verstappen verärgert über den Reporter: "Du vergisst alles, was diese Saison passiert ist, das Einzige, was du erwähnst, ist Barcelona mit diesem dummen Lächeln.

Es gehört zum Rennsport, man lernt im Leben, und die Meisterschaft besteht aus 24 Rennen. Ich habe in der zweiten Hälfte der Saison auch viele frühe Weihnachtsgeschenke bekommen, das könnt ihr auch nachfragen", sagte er (via AS).

Max Verstappen "wird nicht traurig sein", die Meisterschaft nicht gewonnen zu haben

Auf die Frage, ob er gemischte Gefühle habe, sagte er, er fühle sich gut, da er "schon auf solche Ergebnisse vorbereitet war, weil wir ein bisschen Glück brauchten, um zu gewinnen". "Wenn man die Meisterschaft mit zwei Punkten verliert, sieht es schmerzhaft aus, aber andererseits, wenn man bedenkt, wo wir in Zandvoort standen, mehr als 100 zurück, dann finde ich das gar nicht so schlecht.", und sagte, er sei sehr stolz auf sein ganzes Team, da sie hätten aufgeben können.

"Die Wende hat Spaß gemacht, und heute war es schön. Wir haben die Meisterschaft nicht gewonnen, okay, das passiert, so ist das Leben, und das ist nichts, worüber ich allzu traurig sein werde. Ich meine, das Leben geht weiter", sagte Verstappen. "Ich bin einfach sehr stolz auf die Menschen, mit denen ich arbeite, sie sind meine zweite Familie, und wir werden diesen Moment genießen", und fügte hinzu, dass das nächste Jahr ohnehin für alle ein Fragezeichen sein wird, angesichts der neuen Regeln, die das Spielfeld für jedes F1-Team ausgleichen könnten.