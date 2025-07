Red Bull spielt Gerüchte über einen Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes herunter: "Es sind noch 332 Punkte zu holen"

HQ

Die Entlassung von Red Bull Racing CEO Christian Horner Anfang des Monats hat die Gerüchte über die Zukunft von Max Verstappen neu entfacht. Der viermalige F1-Champion wird seinen Titel in diesem Jahr wahrscheinlich nicht verteidigen können, da er 69 Punkte hinter dem Spitzenreiter Oscar Piastri liegt. In der Zwischenzeit liegt Red Bull auf dem vierten Platz der Konstrukteurswertung und hat nur wenige Möglichkeiten, hinter McLaren, Ferrari und Mercedes unter den ersten drei zu landen.

Die Entlassung von Horner kommt nach 18 Monaten Niedergang für das Team, und es heißt, dass weder Max noch sein Vater Jos Verstappen mit Horner zufrieden waren (der im Februar 2024 von einer Mitarbeiterin wegen unangemessenen Verhaltens angeprangert wurde) und einige glauben, dass sie bei der Entscheidung, Horner durch Laurent Mekies zu ersetzen, ein Wörtchen mitreden konnten.

Eine andere Theorie deutet jedoch darauf hin, dass Max Verstappen sich bei Red Bull immer noch nicht wohl fühlt und ein Angebot von Toto Wolff annehmen könnte, nächstes Jahr zu Mercedes zu wechseln, was die Lücke füllen würde, die Lewis Hamilton hinterlassen hat. Bisher sind es nur Gerüchte und Theorien, und Helmut Marko, Senior Advisor von Red Bull, sagte, dass wir ihnen nicht vertrauen sollten.

In der österreichischen Zeitung OE24 erinnerte Marko daran, dass Max' Vertrag 2028 ausläuft. "Wir haben einen gültigen Vertrag und gehen davon aus, dass Max bei uns bleiben wird", sagte er (via PlanetF1).

Der Berater spielte die Gerüchte herunter und sagte, dass Verstappen "frei ist, sich mit wem er will" zu treffen, aber sie erwarteten, dass er seinen Vertrag erfüllen werde. Es sind noch 332 Punkte zu holen, was ein ordentliches Paket ist. Wir hoffen, dass die Updates, die wir in Spa und Budapest bringen werden, Wirkung zeigen werden", fügte Marko hinzu.