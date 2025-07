HQ

Die große Neuigkeit in der Formel 1 in dieser Woche war die Entlassung von Christian Horner, dem CEO von Red Bull seit der Gründung im Jahr 2005. Er machte die österreichische Energy-Drink-Marke mit Hilfe von Max Verstappen zu einem Kraftpaket in diesem Sport, gewann sechs Konstrukteurs- und acht Fahrertitel, aber vor 18 Monaten ging es langsam bergab, als Horner von einer Mitarbeiterin des unangemessenen Verhaltens beschuldigt wurde. Und obwohl er freigesprochen wurde, verschlechterte sich Horners Status innerhalb des Teams weiter.

Er wurde durch Laurent Mekies ersetzt, einen französischen Ingenieur, der als Teamchef von Racing Bulls, dem Schwesterteam von Red Bull, gearbeitet hat und eine Vergangenheit bei Ferrari hat. Der 48-jährige Mekies mit einem Master-Abschluss in Fahrzeugtechnik hat schon immer im Motorsport gearbeitet, angefangen in der Formel 3, dann bei Arrows, Minardi (umbenannt in Toro Rosso, als sie 2005 von Red Bull gekauft wurden) und später 2014 als Sicherheitsdirektor und stellvertretender Renndirektor der Formel 1 2017 zur FIA wechselte. Danach war er fünf Jahre bei Ferrari als Sportdirektor tätig.

Aufgrund seiner Vergangenheit bei Red Bill wurde er zu Beginn der Saison 2024 als Teamchef für das RB Formula One Team eingestellt, das Team, das in seinem Bestehen vier Namen hatte (Toro Rosso, AlphaTauri...) und jetzt Racing Bulls ist.

Mekies wird nun nach dem Tausch zwischen dem japanischen Fahrer und Liam Lawson wieder mit Yuki Tsunoda im Hauptteam zusammenkommen. Seine große Herausforderung wird es sein, Red Bull auf "die wahrscheinlich größte Regeländerung in der Geschichte der Formel 1" im nächsten Jahr vorzubereiten, ist aber der Meinung, dass Red Bull "das schärfste Team ist, das es geschafft hat, die größte Menge an Talenten zusammenzubringen".