Red Bull gibt am Dienstag Fahreraufstellungen für beide Formel-1-Teams bekannt: Es wird gemunkelt, dass sie einsteigen und gehen sollen

Red Bull und Racing Bulls, beide vom selben Unternehmen, sind die einzigen beiden Formel-1-Teams, die ihre F1-Fahreraufstellungen für das nächste Jahr noch bekannt gegeben haben, die insgesamt kaum Änderungen haben werden (abgesehen von der Hinzunahme des neuen Teams Cadillac mit Sergio Pérez und Valtteri Bottas). Das wird sich am Dienstag, den 2. Dezember, ändern, an dem Red Bull die Sitzplätze für die nächste Saison bekannt geben wird, wie von Laurent Mekies, Teamchef, bestätigt wird.

Max Verstappen, der dieses Jahr weiterhin um den Formel-1-Titel kämpft, wird natürlich bleiben, und er wird begleitet von... Isack Hadjar, laut mehreren Berichten von SkySports oder RacingNews. Das würde bedeuten, dass Yuki Tsunoda seinen Sitz verliert, da es keine Pläne gibt, ihn zu Racing Bulls zu degradieren.

Hadjar, ein 21-jähriger französischer Fahrer und Absolvent der Red Bull Akademie, gab in dieser Saison sein offizielles Debüt in der Formel 1 mit Red Bulls Sekundärteam Racing Bulls... und stürzte in der Formationsrunde vor Rennbeginn. Dennoch verbesserte er sich im weiteren Verlauf der Saison, darunter einen dritten Platz beim Großen Preis der Niederlande und zwei sechste Plätze, wobei er insgesamt 51 Punkte und damit den zehnten Platz in der Meisterschaft gewann.

Arvid Lindblad übernimmt Isack Hadjars Sitz bei Racing Bulls

Hadjars Beförderung zu Red Bull würde einen freien Platz bei Racing Bulls lassen. Und laut weiteren Berichten wird dieser Sitz von Arvid Lindblad besetzt werden, einem 18-jährigen britischen und schwedischen Rookie, der derzeit Sechster in der Formel 2 steht, neben Liam Lawson. Wir werden es am Dienstag, den 2. Dezember, sicher wissen...