Super-Formel-Champion Ayumu Iwasa wird behauptet, "besser als Tsunoda" zu sein.

Red Bull F1-Fahrer Yuki Tsunoda erlebte ein weiteres enttäuschendes Wochenende in Las Vegas, wo er erneut keine Punkte erzielte und als 19. ins Ziel kam, da er das Gefühl hatte, dass das Rennen eines Safety Car nach dem Boxenstopp ihn erneut zum Ausfall brachte: "Es fühlt sich an, als würde bisher alles gegen mich laufen, das Glück und alles. Ich mag das Wort Glück nicht, aber dieses Wochenende fühlt sich wirklich wie Pech an", sagte der japanische Fahrer.

Am schlimmsten ist, dass Tsunoda seinen Vertrag 2025 beendet und nicht viele Verdienste erzielt hat, um sich seinen Platz für das nächste Jahr bei Red Bull zu sichern, derzeit eines der wenigen Teams in der Formel 1, das ihre Fahreraufstellung für nächstes Jahr noch nicht bekannt gegeben hat (abgesehen von Max Verstappen, der natürlich noch dabei ist). Und er könnte Konkurrenz aus seinem eigenen Land haben: Ayumu Iwasa, frisch gekrönter Champion der Super Formula, dem Formel-Wettbewerb, der hauptsächlich in Japan stattfindet.

Iwasa, der für Team Mugen in der Super Formula antrat, arbeitet seit 2021 auch für Red Bull und hat bereits einige F1-Tests absolviert, unter anderem als Ersatz für Verstappen bei einer freien Trainingseinheit beim Großen Preis von Bahrain 2025.

Iwasa "wäre besser als Tsunoda", glaubt sein Ingenieur

Tomohiko Koike, Renningenieur im Team Mugen, sagte, dass er immer besser werde. "In dieser Saison war er sehr konstant und ich würde sagen, seine durchschnittliche Leistung ist die beste aller Fahrer, besser als die von Tsuboi und Kakunoshin Ohta. Es ist ziemlich leicht, sich ihn in der Formel 1 vorzustellen. Ich denke, er wäre besser als Tsunoda."

"Ich kenne Tsunoda nicht persönlich, aber ich finde, Iwasa, nicht nur was das Fahrkünste angeht, sondern auch seine Fähigkeit, das Auto abzustellen, ist ziemlich beeindruckend, auf dem gleichen Niveau wie [Tomoki] Nojiri. Deshalb denke ich, dass er in der Formel 1 besser fahren könnte als einige Fahrer, die auf dem Grid stehen. Er braucht nur eine Chance, das ist das Schwierigste."

Laut Motorsport gibt es jedoch derzeit keine Gerüchte, dass Red Bull erwägt, den 24-jährigen Iwasa in die Formel 1 zu befördern.

