Wer bleibt und wer verlässt die Formel 1 2026? Alle bisher bestätigten Fahrer
Es fehlen nur noch vier Sitze in einer Aufstellung, die sich im Vergleich zum Vorjahr nur sehr wenig geändert hat.
Mit der gestrigen Ankündigung, dass George Russell und Kimi Antonelli als ihre beiden Formel-1-Fahrer für die Saison 2026 in Merecedes bleiben werden, haben fast alle Teams ihre Fahreraufstellungen für das nächste Jahr bestätigt. 22 Fahrer (Cadillac tritt in die Startaufstellung ein, die Routiniers Sergio Pérez und Valtteri Bottas kehren in den Motorsport zurück).
Von diesen 22 Fahrersitzen sind nur noch vier zu besetzen: die beiden von Racing Bulls und die Nebensitze von Red Bull und Alpine.
Liam Lawson, ursprünglich Red Bull zweiter Fahrer neben Verstappen, wurde zu Racing Bulls abgesetzt und durch Yuki Tsunoda ersetzt, aber keiner von beiden hat wie erwartet gespielt, und es ist nicht bekannt, ob sie bleiben werden, noch was mit Isack Hadjar von Racing Bulls passieren wird. Es bleibt auch abzuwarten, ob Franco Colapinto für Alpine verlängert wird.
Der Rest der Teams bleibt gleich, ohne Änderungen in den Aufstellungen:
Formel-1-Aufstellung für 2026
Roter Bull
- Max Verstappen
- Noch zu bestätigen
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Mercedes
- George Russell
- Kimi Antonelli
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Alpin
- Pierre Gasly
- Noch zu bestätigen
Williams
Alexander Albon
Carlos Sainz
Rennstiere
- Noch zu bestätigen
- Noch zu bestätigen
Sauber (wird bald Audi heißen)
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto
Haas
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
Cadillac
- Valtteri Bottas
- Sergio Pérez