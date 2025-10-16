Wer bleibt und wer verlässt die Formel 1 2026? Alle bisher bestätigten Fahrer

HQ

Mit der gestrigen Ankündigung, dass George Russell und Kimi Antonelli als ihre beiden Formel-1-Fahrer für die Saison 2026 in Merecedes bleiben werden, haben fast alle Teams ihre Fahreraufstellungen für das nächste Jahr bestätigt. 22 Fahrer (Cadillac tritt in die Startaufstellung ein, die Routiniers Sergio Pérez und Valtteri Bottas kehren in den Motorsport zurück).

Von diesen 22 Fahrersitzen sind nur noch vier zu besetzen: die beiden von Racing Bulls und die Nebensitze von Red Bull und Alpine.

Liam Lawson, ursprünglich Red Bull zweiter Fahrer neben Verstappen, wurde zu Racing Bulls abgesetzt und durch Yuki Tsunoda ersetzt, aber keiner von beiden hat wie erwartet gespielt, und es ist nicht bekannt, ob sie bleiben werden, noch was mit Isack Hadjar von Racing Bulls passieren wird. Es bleibt auch abzuwarten, ob Franco Colapinto für Alpine verlängert wird.

Der Rest der Teams bleibt gleich, ohne Änderungen in den Aufstellungen:

Formel-1-Aufstellung für 2026

Roter Bull



Max Verstappen



Noch zu bestätigen



Ferrari



Charles Leclerc



Lewis Hamilton



Mercedes



George Russell



Kimi Antonelli



McLaren



Lando Norris



Oscar Piastri



Aston Martin



Fernando Alonso



Lance Stroll



Alpin



Pierre Gasly



Noch zu bestätigen



Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Rennstiere



Noch zu bestätigen



Noch zu bestätigen



Sauber (wird bald Audi heißen)



Nico Hülkenberg



Gabriel Bortoleto



Haas



Oliver Bearman



Esteban Ocon



Cadillac