Real Madrids Probleme mit dem neuen Santiago Bernabéu-Stadion gehen weiter

Real Madrid gab Hunderte von Millionen für die Renovierung des Santiago Bernabéus aus, in der Hoffnung, das Fußballstadion in einen Konzertsaal zu verwandeln. Künstler wie Taylor Swift traten dort im vergangenen Sommer auf, aber viele Nachbarn beschwerten sich über den Lärmpegel: Das Stadion ist nur eine Straße von den Häusern entfernt.

Nach den Beschwerden wurden alle zukünftigen Konzerttermine abgesagt, und der Club versuchte, eine Lösung zu finden, um den Lärm zu reduzieren. Es hat sich herausgestellt, dass es unmöglich ist, das Gebäude vollständig schalldicht zu machen, so dass der Club verzweifelt versucht, Lösungen zu finden (einschließlich der Schalldämmung der umliegenden Gebäude), was von den Anwohnern abgelehnt wurde.

Plötzlich kündigte eine Künstlerin, Lola Índigo, die ihr Konzert abgesagt hatte, einen neuen Termin an: Sie beabsichtigt, am 14. Juni 2025 im Fußballstadion aufzutreten. Doch in einer offiziellen Erklärung widersprach der Club dem spanischen Sänger.

"Der Verein ist derzeit nicht in der Lage, Termine für Konzerte im Santiago-Bernabéu-Stadion zu garantieren, bis die entsprechenden Tests durchgeführt wurden, um sicherzustellen, dass die Konzertveranstalter in der Lage sind, die Vorschriften einzuhalten", hieß es.

Das neue Bernabéu-Stadion von Real Madrid wird teurer als erwartet

Real Madrid erinnert daran, dass sie mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten, um eine Lösung für dieses kostspielige Chaos zu finden, das sich auf die Finanzen des Unternehmens auswirken könnte, wenn sie nicht bald eine Lösung finden: Abgesehen von den zusätzlichen Bauarbeiten könnten sie wegen Verstoßes gegen die Lärmvorschriften zusammen mit Konzertveranstaltern mit einer Geldstrafe belegt werden.

Die Kontroverse geht weiter, als National Geographic (Disney+) kurz vor der Premiere einer Dokumentarserie über die Renovierung des Stadions im Herzen der Stadt steht, die dem Verein und den Einwohnern Madrids nun Kopfschmerzen bereitet.

"Wir arbeiten daran, Nachhaltigkeit und Zusammenleben zu gewährleisten, damit die Aktivitäten im Santiago Bernabéu-Stadion unter vollem Respekt durchgeführt werden, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor der Umgebung und der Nachbarschaft", so der Verein.