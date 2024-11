Das neue Stadion von Real Madrid bereitet dem Verein (und den Nachbarn) Kopfschmerzen

HQ

Real Madrid hat sein Santiago-Bernabéu-Stadion komplett renoviert, in der Hoffnung, es nicht nur als Sportstätte, sondern auch als Mehrzweck-Unterhaltungsstätte für Konzerte und andere Veranstaltungen nutzen zu können. Im vergangenen Sommer spielten Künstler wie Taylor Swift vor 65.000 Menschen. Doch die Anwohner waren nicht glücklich darüber.

Das Bernabéu befindet sich an einem sehr zentralen Punkt von Madrid, umgeben von Wohngebäuden. Die Anwohner sind an jeden Spieltag an Menschenmassen gewöhnt, aber Musikkonzerte sind eine andere Sache.

Aus diesem Grund beschloss der Club aufgrund von Protesten und Beschwerden, die von der Anwohnervereinigung eingereicht wurden, dass der Lärmpegel weit über dem zulässigen Niveau lag, im vergangenen September, alle Konzerte in den kommenden Monaten abzusagen oder zu verschieben, einschließlich der Konzerte von Künstlern wie Aitana, Lola Índigo und dem K-Pop-Event Music Bank, das an einen anderen Ort verlegt wurde.

Seitdem hat der Verein verschiedene Strategien ausprobiert, um das Problem zu lösen, bisher ohne Ergebnis. Im Oktober reichten einige Anwohner eine Beschwerde ein, in der sie sagten, dass der Club seine Konzertlizenz abgelaufen habe, was der Club prompt dementierte.

Real Madrid plant bereits Konzerte für 2025 und darüber hinaus, sagen Quellen

Die Lösung könnte theoretisch darin bestehen, das Stadion schalldicht zu machen, aber Experten glauben, dass dies fast unmöglich wäre. Der Club hat Lösungen angeboten, wie z.B. das Angebot, stattdessen die Kosten für die Schalldämmung der umliegenden Häuser zu übernehmen, aber die Anwohner haben dies abgelehnt.

Es wird noch eine Weile dauern, bis das letzte Puzzleteil fällt, aber in der Zwischenzeit sagten Quellen aus dem Umfeld des Clubs gegenüber Relevo, dass sie zuversichtlich sind, dass alles gelöst wird und bereits neue Termine für Konzerte im Jahr 2025 planen.