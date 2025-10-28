Real Madrids Kapitän Carvajal erleidet einen Tag nach seiner Rückkehr im El Clásico eine weitere Verletzung

HQ

Dani Carvajal, der erste Kapitän von Real Madrid, hat sich einen Tag nach seiner Rückkehr auf den Platz erneut verletzt und könnte den Rest des Jahres 2025 verpassen. Bei ihm wurde das Vorhandensein eines losen Körpers in seinem rechten Kniegelenk diagnostiziert und er wird sich einer Arthroskopie unterziehen, die zwischen einem und drei Monaten dauern könnte, um zu heilen.

Der 32-jährige Rechtsverteidiger erlitt im Oktober 2024 einen Kreuzbandriss, im selben Knie haben die Ärzte nun diesen losen Körper gefunden. Nachdem er den größten Teil der Saison 2024/25 verpasst hatte und erst ganz am Ende der Saison zurückkehrte, verletzte sich der Rechtsverteidiger bei der Niederlage gegen Atlético de Madrid vor einem Monat erneut. Er spielte einige Minuten als Einwechselspieler im Clásico (und nahm am Ende des Spiels an der Schlägerei teil, bei der er sich über Lamine Jamal lustig machte).

Xabi Alonso wird sich nun auf Trent Alexander-Arnold verlassen müssen, der sich verletzt hat, aber wieder fit ist (er wurde für das Spiel am Sonntag nominiert, obwohl er nicht gespielt hat) und Fede Valverde, der gezwungen war, auf dieser Position zu spielen.