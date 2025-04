Real Madrids Ambitionen auf ein Comeback in LaLiga sind nach Tor von Valverde in der 93. Minute noch am Leben Real Madrid hätte am Sonntag fast gesagt, dass es seine Chancen in LaLiga verspielt hätte, aber Fede Valverde hält die Aufholjagd am Leben.

HQ Real Madrid hatte eine schreckliche Woche: In der Champions League verloren sie mit 1:5 gegen Arsenal, und die Mannschaft schien keine Anzeichen einer Verbesserung zu zeigen, mit Kritik an Carlo Ancelotti und Pfiffen gegen Kylian Mbappé im Bernabéu. Am Sonntagabend waren sie sehr nah dran, alle Chancen zu verspielen, die sie in LaLiga noch haben... Doch ein Traumtor von Fede Valverde in der 93. Minute änderte das Ding. Real Madrid spielte gegen den Athletic Club Bilbao, den Vierten der Liga, und qualifizierte sich kürzlich für das Halbfinale der Europa League (trifft nächste Woche im Halbfinale auf Manchester United). Die erste Halbzeit verlief auf beiden Seiten ruhig, Athletic versuchte nicht viel und Real Madrid spielte den schweren und glanzlosen Fußball, den sie schon seit einiger Zeit spielen. Aber die zweite Halbzeit änderte sich dramatisch, und Madrid spielte einige der besten 45 Minuten des Jahres, wobei Vinícius besonders engagiert war, darunter ein Tor, das vom VAR aberkannt wurde. Die Belohnung fiel in der 93. Minute mit einem wuchtigen Volley des uruguayischen Fußballers, den der spanische Nationalspieler Unai Simón nicht stoppen konnte. Mit diesem Tor bleibt Madrid vier Punkte hinter Barcelona, sechs Spieltage vor Schluss, darunter ein Clásico am 11. Mai. Das Ergebnis dieses Spiels könnte entscheidend sein... aber es gibt noch ein Clásico früher, nächsten Samstag, im Copa del Rey Finale. Cesar Ortiz Gonzalez / ShutterStock