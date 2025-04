Real Madrid und Bayern scheitern an Comeback, Ausscheiden aus der Champions League

HQ

Es gab keine magische Nacht im Bernabéu. Nicht einmal ein Hauch von einem Comeback von Real Madrid, mit einer Mannschaft, die die Defizite zeigte, die sie das ganze Jahr über mit sich herumgetragen haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Sie griffen mehr an, erspielten sich aber keine nennenswerten Chancen. Sie hätten drei Tore schießen müssen, aber sie gaben nur drei Schüsse auf das Tor ab (Arsenal machte sechs).

Das einzige Tor der Mannschaft von Carlo Ancelotti (deren Tage an der Spitze des Klubs zu Ende gehen könnten) war ein Fehler von Arsenal-Keeper David Raya, den Vinícius nutzte, um das Spiel zwei Minuten nach dem Tor von Bukayo Saka neu zu drehen. Den letzten Nagel in den Sarg schlug Martinelli mit einem Konter, 1 gegen 1 gegen Courtois, der zu Beginn des Spiels einen Elfmeter gehalten hatte. Am Ende stand es 5:1 nach Hin- und Rückspiel.

Es war die Art von Spiel, die man von Real Madrid im Bernabéu erwarten würde, wenn sie 0:0 führen, aber der Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel reichte nicht aus, um sie auf ein Niveau zu bringen, das sie das ganze Jahr über nicht gezeigt haben. In Mailand kam Bayern München mit einem 2:2 einem Comeback näher, doch am Ende reichte der Hebel aus dem Hinspiel aus, Inter gewann mit 4:3 nach Hin- und Rückspiel.

Arsenal trifft als nächstes auf PSG und Inter trifft im Halbfinale am 29. und 30. April auf Barcelona.