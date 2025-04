Halbfinalspiele der Europa League nach heldenhaftem Comeback von Manchester United

HQ

Das Viertelfinale der Europa League zwischen Lazio und Manchester United wird für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Ein Krimi mit neun Toren, mit fünf Toren in der Nachspielzeit, ein Rekord in großen europäischen Wettbewerben, der dazu führte, dass Manchester United das Halbfinale erreichte und vielleicht die katastrophale Saison in der Heimat wiedergutmachte, mit einem Tor von Harry Maguire in der 121. Minute, das kein United-Fan jemals vergessen wird.

Aber die Wahrheit ist, dass die Europa League im Gegensatz zu den vorhersehbaren Viertelfinal-Rückspielen der Champions League einen Nervenkitzel bot, als Lazio in Rom in der Nachspielzeit und in der Nachspielzeit zurückkam, aber Bodø/Glimt antwortete und das Spiel in ein Elfmeterschießen mit vielen Fehlern auf beiden Seiten zwang, das die norwegische Mannschaft schließlich gewann.

Der Athletic Club schaltete die schottische Mannschaft Rangers locker aus, während die einzige verbliebene deutsche Mannschaft, Eintracht Frankfurt, zu Hause gegen Tottenham verlor. Damit sind die Halbfinalspiele entschieden, die in zwei Wochen stattfinden werden:

Europa League Halbfinale 2025

Donnerstag, 1. Mai:



Athletic - Manchester United



Tottenham - Bodø/Glimt



Donnerstag, 8. Mai:



Manchester United - Athletic



Bodø/Glimt - Tottenham