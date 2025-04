Kylian Mbappé hat Glück und erhält nach einem brutalen Zweikampf nur eine Sperre von einem Spiel

HQ

Kylian Mbappé hatte Glück: Sein brutales Tackling gegen Alavés-Spieler Antonio Blanco am vergangenen Sonntag wird ihn nur ein Spiel Strafe kosten. Die Wettbewerbskommission des spanischen Fußballverbands stellte fest, dass es sich um einen gewalttätigen Zweikampf handelte, aber da der Schiedsrichter sagte, dass der Ball umstritten war, fiel seine Strafe geringer aus.

Tatsächlich drohten ihm aufgrund der Umstände zwischen einem und drei Spielen Sperre. Wären es drei gewesen, hätte er das Finale der Copa del Rey gegen Barcelona am Samstag, 26. April, verpasst. Am Ende wird er nur ein Liga-Spiel verpassen, am kommenden Sonntag gegen den Athletic Club.

Im selben Spiel, in dem Mbappé das Tackling machte, machte ein Spieler von Alavés, Manu Sánchez, auch ein Tackling gegen Vinícius und erhielt die gleiche Sperre. Mbappés Präsenz im Champions-League-Halbfinale heute Abend war nie in Gefahr, und die Mannschaft hoffte, das Unmögliche zu schaffen, mit einem Torrückstand von remontada gegen Arsenal im Bernabéu.