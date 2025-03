Real Madrid wird von der UEFA verwarnt: Teilschließung des Bernabéu nach homophoben Gesängen gegen Guardiola

HQ

Die UEFA hat eine Sanktion gegen Real Madrid angekündigt, nachdem einige Fans Trainer Pep Guardiola während des RückspielChampions League s der Play-offs gegen Manchester City in der vergangenen Woche beleidigt hatten. Die Sanktion sieht eine Geldstrafe von 30.000 Euro (24.800 Pfund) und die teilweise Schließung von 500 Sitzplätzen des Stadions für das nächste Heimspiel eines UEFA-Wettbewerbs wie der Champions League im Bernabéu vor.

Die Sanktion wird jedoch nur verhängt, wenn in den nächsten zwei Jahren ein ähnlicher Verstoß begangen wird. Es ist eine Warnung, und es wurde kein konkreter Vorfall als Auslöser der Warnung gemeldet, obwohl man davon ausgeht, dass es sich um homophobe Gesänge gegen Guardiola handelt.

Die UEFA teilte mit, dass sie den Artikel 14.2 des Disziplinarreglements angewendet hat, der sich auf einen oder mehrere Fans bezieht, die "aus irgendeinem Grund die Menschenwürde verletzen, einschließlich Hautfarbe, Rasse, Religion, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung". Die spanische Zeitung El País berichtet, dass es sich auf einen Sprechgesang bezieht, den einige Fans in Richtung des katalanischen Trainers sangen: "Oh Guardiola, du siehst so dünn aus. Zuerst waren es die Drogen. Jetzt kannst du in Chueca gesehen werden" (Chueca ist ein LGTB+-Viertel in Madrid).