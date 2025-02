Liverpool-PSG, Madrid-Derby, Bayern-Leverkusen... herausragende Spiele für das Achtelfinale der Champions League

HQ

Die AuslosungChampions League des Achtelfinales wurde heute vorgenommen und verspricht einige Blockbuster-Spiele für die nächste Phase des Turniers. Liverpool, Paris-Saint Germain, Bayern München, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Atlético de Madrid: Nur drei dieser sechs Giganten schaffen den Einzug ins Viertelfinale.

Aufgrund des Endes der Ligaphase hätten Liverpool und Barcelona, die beiden besten Teams der Liga und wohl die beiden Teams, die in dieser Saison in besserer Verfassung sind, nie vor einem möglichen Finale aufeinandertreffen können. Eines davon sollte jedoch gegen Paris Saint-Germain antreten, die französische Mannschaft, die gerade in den Play-offs ein 10:0 gegen Brest erzielt hatte.

Die UEFA warf eine Münze, und Barça hatte Glück, als sie gegen Benfica Lissabon antrat. Die portugiesische Mannschaft ist theoretisch viel schwächer als Barça, obwohl Benfica erst im vergangenen Januar die Mannschaft von Hansi Flicks mit einer meist unwichtigen 5:4-Niederlage gegen Barcelona ins Schwitzen brachte, und 2021/22 Benfica Barcelona im Achtelfinale mit 3:0 ausschaltete...

PSG trifft nun auf Liverpool, was nach den jüngsten Ergebnissen in der Premier League fraglich ist. Der englische Meister bestreitet das Rückspiel jedoch zu Hause.

Erneutes Madrid-Derby und großes Duell mit Deutschland

Real Madrid gegen Atlético de Madrid. Auch das Madrider Derby, das in letzter Zeit eher Atleti im Weg stand, findet im Achtelfinale statt. Da die Rivalität und die Spannungen zwischen den beiden Madrider Mannschaften auf einem Allzeithoch sind, wird Ancelotti versuchen, sich auf die jüngste Erinnerung zu konzentrieren: Real Madrid hat in diesem Jahrhundert jedes Mal gewonnen, wenn sie in der Champions League aufeinandertrafen, zwischen 2014 und 2017, darunter zwei Endspiele: 2014 und 2016.

Ein weiteres herausragendes Spiel wird Bayern München gegen Bayer Leverkusen sein. Die Bayern beherrschen den deutschen Fußball seit Ewigkeiten, aber im vergangenen Jahr besiegte Xabis Team die Bayern in der Bundesliga. In den sechs Spielen, die beide seit März 2023 bestritten haben, haben die Bayern keinen einzigen gewonnen: drei Remis, drei Siege für Leverkusen...

Die Achtelfinalspiele finden am 4./5. März (Hinspiel) und am 11./12. März (Rückspiel) statt. Die genauen Daten und Uhrzeiten werden später bekannt gegeben.