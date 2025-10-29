Nur das sieglose Team in der EuroLeague holt endlich einen Sieg: Alle Ergebnisse vom Dienstag

HQ

Baskonia, das einzige sieglose Team in der EuroLeague, beendete schließlich seine Pechsträhne mit einem 92:85-Sieg gegen Dubai. Die spanische Mannschaft aus Vitoria-Gasteiz im Baskenland, seit der Gründung der Liga im Jahr 2001 eine feste Größe in der EuroLeague, besiegte in diesem Jahr einen der Debütanten, da sich die Liga auf den Nahen Osten ausgeweitet hat, und eine der Offenbarungen der Saison, als sie Barcelona und Fenerbahçe besiegte.

Baskonia begann stark mit einem 15-Punkte-Vorsprung, der später auf 3 Punkte verkürzt wurde. Doch Baskonia hielt dagegen und verteidigte den Sieg, wobei Timothe Luwawu-Cabarrot (25 Punkte), Kobi Simmons (16 Punkte) und Hamidou Diallo (14 Punkte) die besten Spieler des Teams waren.

Valencia Basket feierte einen hohen Sieg gegen Fenerbahçe, Panathinaikos gegen Maccabi Tel Aviv und Real Madrid verlor zu Hause gegen Bayern.

EuroLeague-Ergebnisse vom Dienstag, 28. Oktober:



Zalgiris 86-65 Virtus Bologna



Crvena Zvezda 79-65 Lyon Villeurbanne



Bayern München - Real Madrid 90:84



Panathinaikos 99-85 Maccabi Tel Aviv



FC Barcelona - Mailand 74:72



Baskonia 92-85 Dubai Basketball



Paris Basketball - Anadolu Efes 80:90



Valencia Basket 94-79 Fenerbahce



Nächste Spiele in der EuroLeague in dieser Woche:

Mittwoch, 29. Oktober



Hapoel Tel Aviv - Partizan: 19:00 Uhr MEZ



Olympiakos vs. Monaco: 20:15 Uhr MEZ



Donnerstag, 30. Oktober



Zalgiris vs. Lyon-Villeurbanne: 19:00 Uhr MEZ



Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 Uhr MEZ



Bayern München vs. Virtus Bologna: 20:30 Uhr MEZ



Valencia Basket vs. Dubai: 20:30 Uhr MEZ



Mailand vs. Paris: 20:30 Uhr MEZ



Real Madrid vs. Fenerbahçe: 21:00 Uhr MEZ



Freitag, 31. Oktober



Monaco vs. Panathinaikos: 19:00 Uhr MEZ



Olympiakos vs. Hapoel Tel Aviv: 20:15 Uhr MEZ



Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 Uhr MEZ



Partizan vs. Barcelona: 20:30 Uhr MEZ

