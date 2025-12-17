Der FC Barcelona hat Schwierigkeiten, die Mauer von Guadalajara zu durchbrechen, qualifiziert sich aber für die nächste Runde für die Copa del Rey

HQ

Der FC Barcelona erreichte das Achtelfinale der Copa del Rey (Spanischer Pokal), musste jedoch mehr als erwartet erleiden, da es 75 Minuten dauerte, bis er gegen den Drittligisten Deportivo Guadalajara traf, der schließlich mit 2:0 gewann.

Es war Andreas Christensen, der es schließlich schaffte, die Mauer zu durchbrechen – gegen ein Team, das auf Ballbesitz (22 %) verzichtete und eine enge und sehr effektive Verteidigung zeigte, was fast die Geduld von Hansi Flick strapazierte, der Änderungen vornehmen musste und schließlich Pedri, Koundé und Balde einsetzte, um dem Spielfeld Klarheit zu bringen. Marcus Rashford und Lamine Yamal standen in der Startelf, aber nicht Lewandowski; Rashford erzielte das zweite Tor.

Dennoch hatte Guadalajara in den letzten 15 Minuten einige Chancen zum Unentschieden, und Marc André Ter Stegen, in seinem ersten Spiel nach der Verletzung, musste eingesetzt werden. Flick sagte jedoch, dass Ter Stegen nicht ins Tor zurückkehren werde und Joan García auch in Zukunft die Stammtorhüterin der "größeren" Spiele bleiben werde, sodass es das letzte Spiel des deutschen Spielers gegen Barcelona gewesen sein könnte.

Der spanische Pokal wird am Mittwoch mit Real Madrid und Atleti fortgesetzt

Heute ist es Zeit für Atlético de Madrid (gegen den Drittligisten Atlético Baleares, 19:00 Uhr MEZ) und Real Madrid (gegen den Drittligisten Talavera, 21:00 Uhr MEZ) den Copa-Test zu bestehen: Spiele, in denen sie klare Favoriten sind, gegen deutlich niedriger eingestufte Teams... Das bedeutet, dass der Druck höher ist und ein Versagen nicht toleriert wird.

Die Spiele am Dienstag brachten eine weitere Überraschung: Ein Erstligist, Mallorca, schied von Deportivo de la Coruña aus, das seit 2018 in der zweiten Liga spielt. Der galicische Klub war noch vor nicht allzu langer Zeit eines der stärksten Teams Spaniens, gewann zweimal die Copa del Rey (zuletzt 2002 gegen Real Madrid im Bernabéu) und gewann die LaLiga 1999/2000.