Olympiacos-Trainer beschwert sich über Schiedsrichter im Spiel gegen Barça: "Sobald wir ins Spiel gekommen sind, haben sie uns rausgenommen"

José Luis Mendilibar, spanischer Trainer bei Olympiacos, der die griechische Mannschaft 2024 zum Sieg in der UEFA Conference League (und Sevilla zum siebten Europa-League-Sieg 2023) führte, war verärgert über die Schiedsrichterentscheidungen bei der 1:6-Niederlage gegen den FC Barcelona am Dienstag in der Champions League. In der zweiten Halbzeit stand es 2:1, doch eine Abfolge von einem Elfmeter und einer Roten Karte nach einer zweiten Gelben Karte bedeutete das Debakel der Mannschaft. Und Mendilibar glaubt nicht, dass es hätte passieren sollen.

"Ihr habt es doch alle gesehen, nicht wahr? Sobald wir ins Spiel gekommen waren, haben sie uns rausgenommen, ohne etwas Falsches zu tun. Die Fehler wurden von anderen gemacht", sagte er und sprach über den Schiedsrichter, dessen Entscheidung, ihnen eine zweite gelbe Karte zu zeigen, "unverständlich" sei.

"Ich habe das gleiche Bild wie der Schiedsrichter gesehen. Im letzten Moment hat der Torwart die Arme zusammengeschrumpft, und ich bin mir sicher, dass er den Gegenspieler nicht berührt hat. Anders sieht es aus, wenn der Gegner meinen Torwart berührt hat. Der VAR hätte zugestimmt."

"Von der Möglichkeit, das Spiel zu spielen, bis hin zum Ausscheiden. Nachdem wir mit 2:1 in Führung gegangen waren und Barcelona das Leben schwer gemacht hatten, haben sie uns plötzlich mit zwei schlechten Entscheidungen aus dem Spiel genommen. Jeder, der das Ergebnis in zwei Tagen sieht, 6:1, wird sagen: 'Was für eine Niederlage haben sie hinter sich.'

Mendilibar fährt fort und deutet an, dass Schiedsrichterentscheidungen immer Barça zugute kommen, und erinnert sich sogar an Zeiten, als er 2017/18 gegen Barcelona spielte und von einem 0:2-Sieg zu einer 2:4-Niederlage überging. "Es ist unmöglich für mich, hier zu gewinnen", fügte er hinzu. Mit diesem Ergebnis liegt Olympiakos mit 32 von 36 Spielen am Ende der Tabelle, hat nur einen Punkt aus einem Unentschieden gewonnen und bisher nur ein Tor in diesem Wettbewerb erzielt.