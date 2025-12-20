Real Madrid ist erneut das wertvollste nicht-amerikanische Sportteam der Welt

HQ

Forbes hat die übliche Liste der wertvollsten Sportteams der Welt veröffentlicht, und wenig überraschend wird sie von NFL-Teams dominiert, mit etwas NBA dazwischen. Die Dallas Cowboys sind mit Abstand das wertvollste Team der Liste, mit einem Wert von 13 Milliarden Dollar. Sie sind seit 2016 jedes Jahr das wertvollste Team, gefolgt vom NBA-Team Golden State Warriors (11 Milliarden), aber zum ersten Mal in diesem Jahr stoßen die Los Angeles Rams (10,5 Milliarden Dollar), die New York Giants (10,1 Milliarden Dollar) und die Los Angeles Lakers (10 Milliarden Dollar) dem Zehn-Milliarden-Club bei.

Man müsste bis zum 20. Platz hinuntergehen, um ein Football-Team oder ein anderes Team als eine amerikanische NBA, NFL oder MLB zu finden. Real Madrid belegt mit 6,75 Milliarden Dollar den 20. Platz, Manchester United mit 6,6 Milliarden Dollar den 24. Platz, der FC Barcelona mit 5,65 Milliarden Dollar den 42. Platz und Liverpool mit 5,4 Milliarden Dollar den 48. Platz. Manchester City, Bayern München und Paris Saint-Germain standen 2024 auf der Liste, fielen aber 2025 aus.

Die Top 50 hat außerdem zwei F1-Teams: Ferrari (26) mit 6,5 Milliarden Dollar und Mercedes (34) mit 6 Milliarden Dollar. Insgesamt 30 NFL-Teams, 12 NBA-Teams, 2 MLB-Teams, 2 LaLiga-Teams, 2 Premier-League-Teams und 2 Formel-1-Teams. Laut Forbes sind diese 50 Teams mehr als 353 Milliarden Dollar wert, ein Anstieg von 22 % gegenüber 2024 und mehr als doppelt so viel wie vor vier Jahren, was auf höhere Mediengebühren zurückzuführen ist.