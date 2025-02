Manchester City vs. Real Madrid im direkten Vergleich: Wer hat die meisten Champions League-Sieger gemacht?

HQ

Manchester City gegen Real Madrid. Real Madrid gegen Manchester City. Das Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften ist zu einem Klassiker in der Champions League geworden. Dies ist bereits das vierte Mal in Folge, dass diese beiden Mannschaften in der K.o.-Phase des Wettbewerbs aufeinandertreffen, aber dieses Mal ist es früher als üblich, beim "Play-off" vor dem Achtelfinale, das in diesem Jahr mit dem neuen Format Champions League eingeführt wurde.

"Es ist überraschend, dass wir in diesen Playoffs gegen sie spielen, aber es ist nicht die Schuld der UEFA, sondern unsere. Dieses Spiel könnte leicht ein Halbfinale oder ein Viertelfinale werden", sagte Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti und schloss sich Pep Guardiolas Meinung an: "Wir haben in der Gruppenphase nicht ganz gut abgeschnitten, also haben wir es verdient, dort zu sein, wo wir sind."

Insgesamt standen sich Real Madrid und Manchester City seit 2012 sechsmal gegenüber (jeweils mit Hin- und Rückspiel). Das erste Mal war 2012 in der Gruppenphase. Die folgenden Male waren jedoch immer im Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale. Und in vier der fünf Fälle gewann der Sieger (insgesamt) des K.o.-Spiels die Meisterschaft: Real Madrid gewann 2016, 2022 und 2024 und später den Pokal, und Manchester City gewann 2020 (Bayern gewann in diesem Jahr) und 2023 (City gewann seine erste Champions League).

Manchester City vs. Real Madrid Kopf-an-Kopf-Bilanz: Wer hat öfter gewonnen?

Aber wenn man sich die einzelnen Zahlen ansieht, wer hat die Führung? Manchester City führt, aber mit sehr knappem Vorsprung: 4 Siege von City, 3 Siege von Madrid und 5 Unentschieden. Manchester City erzielte 21 Tore (darunter eine 0:4-Klatsche im Jahr 2023) und Madrid 18.

Heute Abend, um 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ, findet das Hinspiel der K.o.-Play-offs im Etihad Stadium statt. Nächste Woche findet das Rückspiel im Bernabéu statt. Wie wird das Ergebnis Ihrer Meinung nach nächste Woche aussehen? Der Verlierer scheidet vor dem Erreichen der Runde der letzten 16 aus dem Wettbewerb aus...