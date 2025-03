Real Madrid gewinnt ersten Frauen-Clásico gegen den FC Barcelona mit Kontroverse

HQ

Real Madrid hat eine 18-Spiele-Niederlagenserie gegen den FC Barcelona im Frauenfußball beendet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Frauenmannschaft von Real Madrid einen Clásico gewonnen und Barça, den weltweit dominierenden Frauenfußball, besiegt. Es geschah in einem Spiel der Liga F, das dem Wettbewerb noch etwas Spannung verleiht, da Real Madrid mit 59 Punkten hinter Barcelona mit 63 Punkten liegt.

Das Spiel am Sonntag, das im Olympiastadion Lluís Companys ausgetragen wurde, war kein Anlass für Kontroversen, da das zweite Tor des FC Barcelona wegen Abseits gewertet wurde... Was es beim Anschauen der Wiederholungen nicht war. Im Frauenfußball in Spanien gibt es jedoch keinen VAR, daher wurde das Tor aberkannt.

Real Madrids Top-Torjägerin Alba Redondo eröffnete die Anzeigetafel, aber die norwegische Stürmerin Caroline Graham Hansen erzielte das 1:1. Der Treffer von Jana Fernández in der 80. Minute wurde nicht anerkannt, und Real Madrid nutzte die Gelegenheit, wobei die eingewechselte Schottin Caroline Weir in den letzten zehn Minuten zwei Tore erzielte.

Barcelona besiegt Madrid normalerweise (noch vor einem Monat gewann BarcelonaCopa de la Reina im Halbfinale mit 8:1 nach Hin- und Rückspiel. Seit der Gründung von Real Madrid im Jahr 2020 hatten sie alle direkten Begegnungen mit Barcelona verloren: 18 Niederlagen und kein Unentschieden, und eine Bilanz von 67 Toren für Barcelona gegen 9 aus Madrid.

Als nächstes steht für beide Teams das Champions-League-Viertelfinale an: Barcelona empfängt Wolfsburg mit einem Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel am Donnerstag, Real Madrid trifft am Mittwoch auf Arsenal. Madrid gewann das Hinspiel mit 2:0: Wenn sie den Sieg perfekt machen, wäre es ihr erstes Halbfinale in der Champions League.