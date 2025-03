Die Viertelfinalspiele der Champions League der Frauen beginnen in dieser Woche

HQ

Die UEFA Women's Champions League kehrt diese Woche mit dem Viertelfinale zurück. Nach einer langen Pause von der Gruppenphase im Dezember (es gibt keine Achtelfinalspiele in diesem Wettbewerb) findet endlich das Viertelfinale statt, mit einem herausragenden Spiel, das zufällig das der Männer widerspiegelt: Real Madrid gegen Arsenal.



Hinspiel





Real Madrid vs Arsenal: Dienstag, 17. März, um 17:45 Uhr GMT, 18:45 Uhr MEZ



Bayern München - Lyon: Dienstag, 17. März, um 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ



Wolfsburg - Barcelona: Mittwoch, 18. März, um 17:45 Uhr GMT, 18:45 Uhr MEZ



Manchester City - Chelsea: Mittwoch, 18. März, um 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ



Rückspiel



Olympique Lyon vs. Bayern München: Mittwoch, 26. März, um 17:45 Uhr GMT, 18:45 Uhr MEZ



Arsenal vs. Real Madrid: Mittwoch, 26. März, um 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ



Barcelona vs. Wolfsburg: Donnerstag, 27. März, um 17:45 Uhr GMT, 18:45 Uhr MEZ



Chelsea vs. Manchester City: Donnerstag, 27. März, um 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ



Nach den Viertelfinals finden am 19./20. April und 26./27. April die Halbfinals statt, mit folgenden Begegnungen: Der Sieger zwischen Wolfsburg und Barcelona trifft auf den Sieger zwischen Manchester City und Chelsea, während der Sieger zwischen Real Madrid und Arsenal entweder auf Bayern oder Lyon trifft. Das Finale findet am 24. Mai im Estádio José Alvalade in Lissabon statt.