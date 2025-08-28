Real Madrid geht davon aus, diesen Verteidiger von Bayern München im nächsten Jahr ablösefrei verpflichten zu können

HQ

Real Madrid weiß, dass es einer der begehrtesten Klubs der Welt ist, daher spielt er häufig eine Strategie, wenn er neue Spieler verpflichtet: Warten, bis sie ihren Vertrag beenden, und sie kostenlos bekommen, anstatt Millionen an ihre Besitzer zu zahlen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie die Verpflichtung des jungen Verteidigers Dean Huijsen für 60 Millionen Euro an Bournemouth in diesem Sommer, den teuersten Verteidiger und auch den teuersten spanischen Spieler, der jemals von Real Madrid verpflichtet wurde.

Auf diese Weise haben sie jedoch in diesem Jahr Trent Alexander-Arnold und letztes Jahr Kylian Mbappé verpflichtet, um darauf zu warten, dass er seinen Vertrag mit PSG beendet. Auch wenn es für Florentino Pérez später geschah als gewünscht, zahlt es sich bereits aus. Der Klub denkt bereits voraus, und eines der Ziele im nächsten Jahr scheint Dayot Upamecano zu sein, wie die deutsche Seite BILD berichtet.

Der 26-jährige französische Innenverteidiger beendet im Juni 2026 seinen Vertrag bei Bayern München, wo er seit 2021 spielt und für 42,5 Millionen Euro von Leipzig verpflichtet wurde. Der Spieler, der sich in seinem Spielstil an Sergio Ramos orientierte, kam auch bei Frankreich zu einigen Einsätzen, gehört aber bei den Bayern zu den Schlüsselspielern aus der gewohnten Startelf. Laut BILD liegen die Verhandlungen mit den Bayern auf Eis, da ihm mitgeteilt wurde, dass Real Madrid ihn als potenziellen Ersatz für Rüdiger und als Schlüsselelement in der Abwehr von Real Madrid sieht, da Alaba und Militao für eine Verlängerung fraglich sind.