Mbappé brauchte nur ein Spiel, um Real Madrids Statistiken aus dem Vorjahr in einem wichtigen Bereich zu verbessern

HQ

Kylian Mbappé erzielte das Siegtor im ersten Spiel von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid in LaLiga gegen Osasuna. Es war ein Elfmetertor, aber trotz des knappen Ergebnisses dominierte Madrid das Spiel, den Ballbesitz und die Chancen. Unter diesen glänzte Kylian Mbappé mit 6 Schüssen, 42 von 47 erfolgreichen Pässen und 8 erfolgreichen Dribblings bei 12 Versuchen.

Es ist seine beste Dribbling-Leistung, seit er zu Real Madrid gekommen ist. Und nach nur einem Spiel hat er bereits die Bestmarke aus der gesamten Saison von Real Madrid im vergangenen Jahr verbessert: Vinícius Jr. war der Spieler aus der Mannschaft, die im vergangenen Jahr erfolgreichere Dribblings gemacht hat... und nicht mehr als sieben, so Marca. Mbappé übertraf ihn bereits im ersten Spiel der Saison, Vinícius dribbelte gegen Osasuna nur einmal erfolgreich.

Obwohl er nur einen Elfmeter verwandelte, hinterließ Mbappé in seinem ersten Spiel mit der 10 auf dem Rücken einen wirklich guten Eindruck. Auch in der Defensive hinterließen Dean Huijsen und Álvaro Carreras im Bernabéu einen guten ersten Eindruck. Es hatte das Gefühl, dass die Mannschaft viel mehr Kontrolle über das Spiel hatte als in den meisten Spielen der letzten Saison. Wenn Vinícius nur so inspiriert wäre wie Mbappé in letzter Zeit...