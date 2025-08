Real Madrid erwägt Berichten zufolge immer noch, in diesem Sommer 100 Millionen Euro zu verpflichten

HQ

Real Madrid kehrte diese Woche auf das Trainingsgelände zurück, die Saison beginnt in zwei Wochen, macht aber noch Platz für ein Freundschaftsspiel am 12. August in Österreich. Es gibt jedoch noch einen Monat Sommertransfermarkt, und Xabi Alonso besteht darauf, dass der Schlüsselbereich, den das Team verbessern muss, der Mittelfeldspieler ist. Und laut Fichajes.net diskutiert der Klub über eine Verpflichtung in diesem Sommer und ist bereit, 100 Millionen Euro auszugeben.

Laut dieser Zeitung sind die beiden bevorzugten Kandidaten Enzo Fernández von Chelsea und Alexis Mac Allister von Liverpool. Wir haben bereits berichtet, dass der Verein nur einen hochkarätigen Spieler für diese Position in Betracht zieht, so dass er sich nur mit einem Spieler seines Kalibers zufrieden geben würde. Theoretisch steht jedoch keines von beiden zum Verkauf, und keiner von beiden ist geneigt, die Premier League zu verlassen, so dass bald große Verhandlungen stattfinden müssten.

Unabhängig davon müsste Real Madrid die ersten zwei Monate des Wettbewerbs ohne einen ihrer Star-Mittelfeldspieler, Jude Bellingham, bestreiten, der sich derzeit von einer Schulteroperation erholt.

Das könnte Sie auch interessieren: Real Madrid weiß nicht, was es mit Endrick und Gonzalo in der nächsten Saison anfangen soll.