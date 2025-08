Real Madrid kündigt eine Woche vor Saisonstart ein Freundschaftsspiel in Österreich an

HQ

Real Madrid hat heute bekannt gegeben, dass sie in dieser Vorbereitung, eine Woche vor ihrem offiziellen Debüt am 19. August, noch ein Freundschaftsspiel bestreiten werden. Der Verein hatte versucht, sein erstes Spiel zu verschieben und um mehr Zeit zum Ausruhen für seine Spieler gebeten. Diese Woche haben wir erfahren, dass LaLiga die Änderung nicht akzeptiert hat, so dass das erste offizielle Spiel in dieser Saison am 19. August im Bernabéu gegen Osasuna stattfinden wird.

Das hat sie nicht davon abgehalten, am 12. August ein Freundschaftsspiel zu planen, und zwar gegen die WSG Tirol, einen österreichischen Klub aus der österreichischen Bundesliga, der in der letzten Saison den 10. Platz (von 12) belegte. Es wird um 19:00 Uhr MESZ in Innsbruck stattfinden, einer Stadt in den Alpen, mit einem Stadion, dem Tivoli-Stadion, das 17.000 Sitzplätze fasst.

Es wird das einzige Spiel in der Vorbereitung sein, in dem Xabi Alonso die Mannschaft und die Neuzugänge, darunter Álvaro Carreras, vor Beginn der offiziellen Saison testen kann. Das Training beginnt am 4. August für alle Spieler mit Ausnahme von Franco Mastantuono, der erst am 14. August, wenn er 18 Jahre alt wird, offiziell in den Verein aufgenommen wird.