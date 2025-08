Real Madrid weiß nicht, was es mit Endrick und Gonzalo in der nächsten Saison machen soll

HQ

Real Madrid steht in der nächsten Saison vor einigen Veränderungen im Kader (neue Spieler wie Trent, Huijsen, Carreras und Mastantuono; Abgänge wie Modric, Vázquez und die Gerüchte über Abgänge von Rodrygo und Ceballos). Mit Mbappé und Vinícius, die den Angriff der Mannschaft anführen werden, gibt es zwei Spieler, die um einen festen Platz in der Aufstellung kämpfen: Endrick und Gonzalo García.

Auf dem Papier schien Endrick der Spieler zu sein, der in diesem Jahr mehr Chancen hatte, regelmäßig zu spielen, nachdem er im letzten Jahr größtenteils pausieren musste. Seine Verletzungen im Sommer, die dazu führen werden, dass er die ersten Spiele der Saison verpassen wird, ermöglichten es dem Eigengewächs Gonzalo García von Real Madrid, der B-Mannschaft von Real Madrid, aufzusteigen und zum besten Torschützen der Klub-Weltmeisterschaft zu werden, und stand bei der Halbfinalniederlage gegen PSG neben Mbappé in der Startelf.

Beide Spieler wollen bei Real Madrid bleiben, aber laut As würde der Verein nur einen der beiden auswählen. Sie haben das Gefühl, dass sie beide Regelmäßigkeit brauchen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, und das konnten sie in der ersten Mannschaft nicht haben, da Mbappé und Vinícius immer in der Startelf standen.

Nun müsste der Verein eine Entscheidung treffen: Einer von ihnen würde als Stammspieler in die erste Mannschaft "befördert", während der andere wahrscheinlich an einen anderen Ort ausgeliehen würde. Es wird erwartet, dass einer von ihnen die von Mbappé frei gewordene Nummer 9 erben wird, der von nun an die Nummer 10 von Modric tragen wird. Endrick hat bereits einen Vertrag mit der ersten Mannschaft, aber Gonzalo müsste einen neuen Vertrag aushandeln, wenn er mit der ersten Mannschaft spielen würde, während andere Vereine, auch in der Premier League, an dem 21-Jährigen interessiert sind.