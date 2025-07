Rodri zu Real Madrid? Hier ist alles, was wir über die Gerüchte um den Ballon d'Or-Gewinner wissen

HQ

Real Madrids Sommeraktionen scheinen eine Weile zum Stillstand gekommen zu sein. Drei Verstärkungen in der Abwehr (Trent, Carreras, Huijsen) und eine im Angriff (Mastantuono) machen das Mittelfeld wahrscheinlicher, die der Verein verstärken sollte, vor allem, weil niemand in der Lage war, die Lücke zu füllen, die Toni Kroos hinterlassen hat. Die üblichen Insider von Real Madrid halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass der Verein in diesem Jahr eine Bewegung machen wird.

Die Situation ist so, dass der Verein es für vorrangig hält, eine neue "5" zu finden, das Profil eines defensiven Mittelfeldspielers. Und deshalb wollen sie auf dieser Position einen absoluten Weltklassespieler, der langfristig der Anker der Mannschaft wird, die neuen Kroos, Modric oder Casemiro. Und es gibt einfach niemanden auf dem Markt, der den Erwartungen Madrids entspricht.

Laut As sind die drei Namen, die genannt wurden, Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) und Mac Allister (Liverpool). Alle drei haben jedoch langfristige Verträge mit ihren Vereinen, so dass ihr Kauf sehr kompliziert wäre.

Vor allem aber ist der Traumspieler der neueste Ballon d'Or, Rodri Hernández von Manchester City. Er ist seit Jahren still und leise auf dem Radar von Florentino Pérez, und die Tatsache, dass er eine Vertragsverlängerung mit Manchester City bis 2027 noch nicht bestätigt hat, bedeutet, dass er das Ziel für den Verein sein könnte... Aber nächstes Jahr.

As sagt, dass Real Madrid noch keine verrückte Bewegung machen wird, bevor sie seine Leistung nach der langen Kreuzbandverletzung sehen: Er verletzte sich im September und kehrte nur in den letzten beiden Premier-League-Spielen der letzten Saison und ein paar Minuten bei der Klub-Weltmeisterschaft auf den Platz zurück. Wenn er im nächsten Sommer oder 2027 käme, wäre er 30 oder 31 Jahre alt, mit noch ein paar möglichen Jahren auf seinem Höhepunkt (Zidane war 29, als er zu Real Madrid kam). Aber gleichzeitig wird Manchester City wahrscheinlich versuchen, ihn einen neuen langfristigen Vertrag unterschreiben zu lassen, wie sie es mit Haaland getan haben, um potenzielle Käufer abzuschrecken.

Der Nachteil dabei ist, dass, wenn die einzige Option des Klubs darin besteht, mit einem Top-Mittelfeldspieler zu warten, sei es Rodri, Enzo Fernández oder Mac Allister, dies bedeuten würde, dass ein neuer Mittelfeldspieler in diesem Sommer unwahrscheinlich ist, trotz der Anfragen von Xabi Alonso. Und sie würden die Saison ohne Jude Bellingham beginnen, der sich kürzlich einer Operation unterzogen hat und vielleicht erst in ein paar Monaten in seiner Blütezeit sein wird...