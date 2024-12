Real Madrid - Chelsea, Barcelona - Manchester City... Die Spiele, die Sie diese Woche am WCL nicht verpassen dürfen

HQ

Der europäische UEFA-Wettbewerb endet diese Woche mit dem letzten Spieltag der Frauen Champions League. Dies geschieht an einem Tag, nachdem die UEFA eine Menge Änderungen an ihren Frauenwettbewerben angekündigt hat, darunter die Einführung eines neuen Wettbewerbs UEFA Europa Cup sowie eine Änderung für die Champions League in der nächsten Saison, mit 18 statt 16 Vereinen und einer neuen Ligaphase, die das neue Format der Männer widerspiegelt, das in diesem Jahr debütierte.

Es ist eine der größten Initiativen für den Frauenfußball, die die UEFA seit der Einführung des Champions League, damals noch unter dem Namen UEFA Women's Cup, im Jahr 2001 unternommen hat. Das bedeutet mehr Wettbewerbsmöglichkeiten und mehr Geld für das Wachstum der Vereine.

Und wenn Sie darüber nachdenken, sich über den Frauenfussball zu informieren, ist diese Woche der beste Zeitpunkt dafür. Selten treffen so viele europäische Spitzenklubs in nur zwei Tagen gleichzeitig aufeinander: Real Madrid gegen Chelsea und Olympique Lyonnais - Wolfsburg am heutigen Dienstag, Barcelona - Manchester City und Arsenal - Bayern am morgigen Mittwoch.

Dies ist die letzte Woche des letzten Jahres, in dem die UEFA die traditionelle Gruppenphase für europäische Wettbewerbe nutzen wird, in der Vierergruppen in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Und der Grund dafür ist nicht schwer zu erkennen: Nach fünf Spieltagen steht der Gruppensieger fest.

UEFA

Betrachtet man alle vier Gruppen, so gibt es keinen Zweifel daran, welche beiden Mannschaften sich für das Viertelfinale qualifizieren und welche beiden Mannschaften ausscheiden werden. Das Einzige, was auf dem Spiel steht, ist, wer als Gruppenleiter ins Rennen geht, was darüber entscheidet, wie die Paarungen gebildet werden, was angesichts der Tatsache, dass derzeit Mannschaften wie der FC Barcelona und Real Madrid als Zweite in ihrer Gruppe landen können, vielleicht sogar nicht unbedingt besser ist.

Zufälligerweise finden die acht Spiele, die heute und morgen ausgetragen werden, alle zwischen dem 1. und 2. sowie dem 3. und 4. ihrer Gruppe statt, was bedeutet, dass es noch viele interessante Spiele auf den höchsten europäischen Ebenen zu sehen geben wird.

Das sind alle Spiele der Frauen Champions League, die ihr diese Woche sehen könnt:



Real Madrid - Chelsea: Dienstag, 17., 18.45 Uhr MEZ



Twente - Celtic: Dienstag, 17., 18.45 Uhr MEZ



Olympique Lyonnais - Wolfsburg: Dienstag, 17. September, 21:00 Uhr



Rom - Galatasaray: Dienstag, 17. September, 21:00 Uhr MEZ





FC Barcelona - Manchester City: Mittwoch, 18., 18.45 Uhr MEZ



Pölten - Hammarby: Mittwoch, 18. September, 18:45 Uhr



Arsenal - Bayern: Mittwoch, 18., 21.00 Uhr



Juventus - Valerenga: Mittwoch, 18. September, 21:00 Uhr