HQ

Die Berichte und die Berichterstattung über Real Madrid und sein Coaching-Dilemma waren eine sehr sichtbare Wendung der Ereignisse. Auch wenn Real Madrid keine offizielle Erklärung abgegeben hatte, wusste jeder, der sich auch nur ein wenig für die Welt des Fußballs interessierte, dass Carlo Ancelotti auf dem Weg war und dass Xabi Alonso Bayer Leverkusen verlassen würde, um sich den Los Blancos anzuschließen. Nun, jetzt ist zumindest ein Teil davon offiziell bestätigt.

In einer Vereinserklärung erklärt Real Madrid, dass man sich darauf geeinigt habe, Ancelottis Zeit an der Spitze der Mannschaft zu beenden. Nach einer großartigen, mehrstufigen Karriere bei Real Madrid, die drei Champions Leagues, drei Club World Cups, drei European Super Cups, zwei LaLiga Titel, zwei Copa del Rey Trophäen und zwei Spanish Super Cups umfasste, alle in sechs Saisons, wurde Ancelotti entlassen, um seinen nächsten Karriereschritt als Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft zu verfolgen.

Über denReal Madrid Abgang von Ancelotti sagte Präsident Florentino Perez: "Carlo Ancelotti wird für immer Teil der großen Madridista-Familie sein. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass wir einen Trainer kennenlernen durften, der uns zu so vielen Erfolgen verholfen hat, der aber auch die Werte unseres Vereins so vorbildlich verkörpert hat."

Anlässlich des Abschieds von Ancelotti wird der Santiago Bernabeu an diesem Wochenende dem italienischen Trainer Tribut zollen, während des letzten Heimspiels der Saison gegen Real Sociedad, ein Spiel, in dem auch Luka Modric des Feldes verwiesen wird, da der kroatische Mittelfeldspieler auch Real Madrid am Ende der Saison verlassen wird. Im Gegensatz zu Modric wird Ancelotti jedoch nicht für die Club World Cup im Sommer bleiben...