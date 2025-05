Luka Modric kündigt seinen Abschied von Real Madrid an

HQ

Wir wussten, dass die Uhr für Luka Modrics Zeit um Real Madrid tickte. Der kroatische Mittelfeldspieler, der seit 2012 für die spanische Nationalmannschaft spielt, unzählige Trophäen gewann, darunter einen Ballon D'Or, gewann und als einer der erfolgreichsten Einzelspieler aller Zeiten gilt, hat sich nun entschieden, das Team zu verlassen.

Diese Information stammt von Modric selbst, der in einem langen Statement auf Instagram mitteilt, dass er für die Club World Cup im Sommer im Team bleiben wird, aber dass er danach aussteigen und Platz für das neue Blut machen wird, das durchkommt.

Nach der Übersetzung erklärte Modric: "Die Zeit ist gekommen. Der Moment, in den ich nie kommen wollte, aber so ist der Fußball, und im Leben hat alles einen Anfang und ein Ende... Am Samstag werde ich mein letztes Spiel im Santiago Bernabéu bestreiten.

"Ich kam 2012 mit dem Wunsch, das Trikot der besten Mannschaft der Welt zu tragen, und mit dem Ehrgeiz, große Dinge zu erreichen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was als nächstes kommen würde.

"Bei Real Madrid zu spielen, hat mein Leben als Fußballer und als Mensch verändert.

"Ich bin stolz darauf, Teil einer der erfolgreichsten Epochen des besten Klubs der Geschichte gewesen zu sein."

Modric merkt weiter an, dass er während seiner Zeit bei Real Madrid "alles gewonnen hat und ich sehr glücklich war" und dass er nicht weiß, " wie er die besondere Verbindung erklären soll, die ich zu [den Fans] habe und wie unterstützt, respektiert und geliebt ich mich gefühlt habe und fühle." Er schließt mit den Worten, dass er "mit vollem Herzen geht. Erfüllt von Stolz, Dankbarkeit und unvergesslichen Erinnerungen."

Mit dem Abgang von Modric in diesem Jahr wurde das tadelloseReal Madrid Mittelfeld aus den 2010er Jahren so gut wie vollständig entkernt, da Toni Kroos letztes Jahr in den Ruhestand ging, Casemiro davor zu Manchester United wechselte und eine Handvoll anderer in den letzten Jahren ebenfalls gegangen sind.