Real Madrid besiegt Partizan im EuroLeague-Debüt von Theo Maledon mit den Blancos

Real Madrid hat sich von einer Erstrundenniederlage gegen Virtus Bologna erholt und den dritten Sieg in Folge in der EuroLeague eingefahren, womit sie hinter Zalgiris auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Das Spiel am Mittwoch gegen Partizan (93:86) in der Movistar Arena in Madrid war für Theo Maledon das EuroLeague-Debüt von Real Madrid.

Maledon, ein 24-jähriger französischer Point Guard von ASVEL, der zuvor vier Jahre lang die NBA G League (Oklahoma City Blue) und die NBA (Phoenix Suns) durchlaufen hatte, war einer der begehrtesten Neuzugänge für Real Madrid und hat nach einer Verletzung in der Vorbereitung endlich sein Debüt bei Real Madrid mit Erfolg gegeben: 16 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists.

"Es fühlte sich großartig an, es fühlte sich großartig an, vor unseren Fans zu spielen, zu Hause zu beginnen. Ich habe definitiv die Liebe gespürt, die uns die Fans gegeben haben, also bin ich wirklich dankbar dafür", sagte Maledon.

"Ich kenne Maledon seit seiner Kindheit, weil er so alt ist wie mein Sohn, und sie sind seit vielen Jahren zusammen in der Nationalmannschaft", sagte der neue Trainer von Real Madrid, der ehemalige spanische Cosch Sergio Scariolo, gegenüber As. "Und obwohl ich seine körperliche Vielseitigkeit für die Rolle des Shooting Guards schätze, dann ist es Maledon, wenn es einen reinen Point Guard im modernen Basketball in seiner Altersgruppe gibt."

Trey Lyles, Kanadier-Amerikaner und ein weiterer Veteran aus der NBA (Utah, Denver, San Antonio, Detroit und Sacramento), steuerte weitere 17 Punkte bei. Madrid hatte das Spiel mit 52:33 zur Halbzeit völlig unter Kontrolle, obwohl der serbische Klub den Rückstand im letzten Viertel auf nur noch vier Punkte verkürzen konnte.