Real Madrid Basketball stimmt einem neuen Zehnjahresvertrag mit der EuroLeague zu

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Die Situation zwischen Real Madrid und EuroLeague hat eine plötzliche Wendung genommen, und der spanische Klub hat eine neue Vertragsverlängerung mit EuroLeague unterzeichnet, verpflichtet sich, die nächsten zehn Jahre bis 2036 im Wettbewerb zu spielen und zudem an der neuen Form der Euroleague teilzunehmen: Die Teams, die derzeitigen Aktionäre der Liga, werden zu Franchises.

Eurohoops berichtet, dass Real Madrid, das einzige der 13 Anteilseignerteams in der Euroleague war, das keinen Vertrag mit dem Wettbewerb unterzeichnet und sich stattdessen auf die NBA Europe konzentriert, nun eine Vereinbarung unterzeichnet hat, die am Freitag im nächsten Euroleague-Vorstand ratifiziert wird.

Als die Teams zu Franchises werden, wird die Übernahmeklausel der EuroLeague, die zunächst zehn Millionen Euro betrug, laut AS mehrfach vervielfacht, um zu verhindern, dass Teams den Wettbewerb verlassen und der zukünftigen NBA Europe beitreten.

Diese Vereinbarung erfolgte nach einigen Tagen der Turbulenzen bei Real Madrid Basket, wobei mehrere wichtige Führungskräfte des Basketballteams zurücktraten, darunter General Manager Sergio Rodriguez, der nach einem Jahr zurücktrat, und die Rückkehr von Juan Carlos Sánchez, der zwischen 2010 und 2025 General Manager des Basketballteams war.