Fenerbahçe unterschreibt einen Vertrag mit EuroLeague, Real Madrid bleibt vorerst allein in der NBA Europe

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Fenerbahçe hat seine EuroLeague-Lizenz verlängert und bleibt noch zehn Jahre im Wettbewerb. Real Madrid ist nun der letzte der 13 Euroleague-Aktionäre, die keine Vertragsverlängerung mit dem Basketballwettbewerb unterschrieben haben, sondern darauf warten, als Erster in der Reihe für das mit FIBA Europe entwickelte NBA-Europa-Projekt zu sein.

Die EuroLeague, der beste Vereinsbasketballwettbewerb Europas, ist im Privatbesitz von 13 Aktionären, die zudem dauerhafte Rechte an dem Wettbewerb mit einer A-Lizenz besitzen. Alle anderen Teams – Efes, Baskonia, Barcelona, Maccabi, Olimpia Milan, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern München, Zalguiris Kaunas, CSKA und ASVEL – haben zehnjährige Verträge mit der EuroLeague unterzeichnet, mit einer Austrittsklausel von 10 Millionen Euro, falls sie aussteigen und an anderen Wettbewerben wie der NBA Europe teilnehmen würden.

"Wir beobachten auch die Vision von NBA Europe für den europäischen Basketball und ihre Perspektive auf die globale Entwicklung des Spiels genau. Wir betrachten dieses Interesse zusammen mit anderen Investitionsinitiativen als äußerst wertvoll für die Zukunft des europäischen Basketballs", sagte der türkische Klub, der die Hoffnung auf Zusammenarbeit und gegenseitige Chancen zwischen EuroLeague und NBA Europe (über Basket News) betonte.

Real Madrid bleibt das größte Team Europas, das sich noch nicht auf die Zukunft des Wettbewerbs festgelegt hat und auf Entwicklungen des NBA-Europa-Projekts wartet, das voraussichtlich 2027/28 starten soll (der Kauf könnte sich verschieben), mit einer Mischung aus neuen Teams, die in europäischen Hauptstädten wie London, Rom, Paris und Berlin neu aufgebaut wurden, sowie einigen bestehenden Teams. einige von ihnen qualifizierten sich aufgrund von Leistungen für die FIBA Champions League oder nationale Wettbewerbe.

Fenerbahçe hat die Ankündigung vor den Wahlen am 6. und 7. Juni sowie wenige Tage vor ihrer Teilnahme am EuroLeague Final Four gemacht, bei der sie am Freitag auf den Heimfavoriten Olympiakos treffen und am Sonntag auf Real Madrid oder Valencia Basket um den zweiten Titel in Folge treffen.