Randy Pitchford über die Waffen von Borderlands 4: "Einige von ihnen werden wahrscheinlich spielentscheidend sein"

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass das erwartete Borderlands 4 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint (wobei Nintendo Switch 2 etwas später im Oktober erscheint), da das vierte Hauptkapitel am 12. September erscheinen wird. Während wir eine neue Handlung mit frischen Schurken erwarten können, denen wir uns stellen und die es zu besiegen gilt, eine Vielzahl neuer Vault Hunters, die es zu meistern gilt, und eine brandgefährliche und etwas andere Welt, die es zu erkunden gilt, können wir uns auch auf das Plündern und das Hinzufügen von zu vielen neuen Waffen zu unserer Sammlung freuen.

Tatsächlich werden die Möglichkeiten für einzigartige Waffen dank des Licensed Parts -Systems in die Milliarden gehen, was bedeutet, dass Waffen verschiedene Elemente der verschiedenen Hersteller kombinieren können, um Dinge zu schaffen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Natürlich erwartet Gearbox seltsame Dinge von diesem System, das von unglaublich mächtig und unglaublich nutzlos reicht, und als wir über Ersteres sprachen, sagte uns CEO Randy Pitchford, dass sie ihr Bestes tun werden, um die verrücktesten und mächtigsten Gegenstände, die Spieler finden können, nicht zu nerfen.

Auf die Frage nach dem neuen Waffensystem von Borderlands 4 erklärte Pitchford: "Es ist Borderlands. Schauen Sie, wir hören nicht auf. Vor allem bei der Beute geht es nicht nur um Waffen. Waffen sind alles. Ich meine, bei Waffen geht es so sehr um das Spiel. Und wir haben buchstäblich Milliarden verschiedener Arten von Waffen.

"Wir haben ein neues System entwickelt, das es uns ermöglicht, Hersteller zu mischen und aufeinander abzustimmen. Die Idee ist, dass ein Hersteller einen Teil seiner Technologie an einen anderen lizenziert, und das ermöglicht es uns, Spezialfähigkeiten von Herstellern zu stapeln. Es macht also irgendwie Spaß, Beute zu finden, die man in Borderlands 3 nie bekommen konnte, Beute, die sehr selten und sehr interessant ist, Dinge, die wir ehrlich gesagt noch nicht einmal gesehen haben, weil es so viele mögliche Kombinationen gibt. Und ich denke, einige von ihnen werden wahrscheinlich spielzerstörend sein. Wir werden unser Bestes geben, um nichts zu nerfen, wenn es großartig ist, aber es ist ein lebendiges Produkt.

"Aber das ist noch nicht alles. Eine meiner Lieblingsneuheiten ist diese Idee, die wir Munition nennen, bei der wir den Granatenknopf genommen haben, und anstatt dass man nur Granaten hineinwerfen kann, haben wir eine ganze Reihe cooler Dinge, von großen, riesigen Mini-Waffen und Raketenwerfern bis hin zu Wurfmessern. Alle möglichen Dinge können dort untergebracht werden, und es ist fast wie eine zusätzliche Action-Fähigkeit, wenn man sie auf diese Weise einsetzt. Und das liebe ich."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Pitchford unten ansehen, um sogar zu hören, welche der Vault Hunters er bei der Veröffentlichung spielen wird.