Borderlands 4 für Switch 2 kommt früher als erwartet an

Wir wissen schon lange, dass Borderlands 4 am 12. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Aber es kommt auch für Switch 2, und es wurde nur gesagt, dass das Spiel nach den anderen Versionen erscheinen wird, aber dennoch im Laufe des Jahres 2025 auf den Markt kommen wird.

Nun steht endlich ein Release-Termin fest, und via Bluesky stellt sich heraus, dass die Wartezeit kürzer sein wird als befürchtet. Am 3. Oktober, genau drei Wochen später, ist es dann soweit, die Switch 2 Edition zu zeigen, was sie zu bieten hat. Wir wissen bereits, dass Crossplay zwischen allen Formaten unterstützt wird, daher gibt es allen Grund zu der Annahme, dass Borderlands 4 eine große und lebendige Community haben wird, die so ziemlich alle Spieler genießen können.