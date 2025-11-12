Racing Bulls entschuldigt sich für Video, auf dem ein Mitarbeiter Lando Norris ausbuht

HQ

Das Formel-1-Team Racing Bulls hat sich entschuldigt, nachdem ein Video in den sozialen Medien gezeigt wurde, wie eines seiner Teammitglieder die Leute dazu anspornte, den McLaren-Fahrer Lando Norris während der Podiumszeremonie beim Großen Preis von Brasilien am vergangenen Wochenende auszubuhen.

Am Mittwochmorgen posteten sie: "Wir kennen das Video vom Podium des Wochenendes. Es spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB wider" (Visa Cash App, Racing Bulls F1 Team). "Die Angelegenheit wurde intern behandelt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan auf und neben der Strecke Respekt zu zollen."

Das Video, das online verbreitet wurde, zeigt ein Mitglied der Racing Bulls, wie es die Daumen-runter-Geste vor der Menge macht, es mit seinem Handy aufnimmt und lacht. Ein anderes Mitglied der Racing Bulls bemerkte es und zog schnell seine Hand nach unten.

Lando Norris, der am vergangenen Wochenende seine Führung in der Formel-1-Wertung vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri ausbaute, wird seit dem Großen Preis von Italien von einigen Fans ausgebuht, als viele Leute dachten, dass er von seinem eigenen Team gegenüber Piastri bevorzugt wurde, nachdem das Team sie gebeten hatte, die Plätze zu tauschen.