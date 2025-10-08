Rabiot "sollte Respekt vor dem Geld haben, das er verdient", sagt der Chef der Serie A über den australischen Spielstreit

HQ

Adrien Rabiot, der kürzlich vom AC Mailand verpflichtet wurde, hat sich sehr kritisch über die Entscheidung geäußert, ein Spiel der Serie A zwischen Mailand und Como vom Februar 2026 nach Perth, Australien, zu verlegen, was von der UEFA als "bedauerlich" bezeichnet wurde, die dies (und einen weiteren ähnlichen Fall in LaLiga zwischen Villarreal und Barcelona) widerwillig genehmigen musste, obwohl sie dagegen war.

In einem Interview mit Le Figaro sagte der 30-jährige Mittelfeldspieler, nachdem Rabiot für die Länderspielpause nach Frankreich zurückgekehrt ist: "Es ist völlig verrückt. Aber das sind finanzielle Vereinbarungen, um der Liga Sichtbarkeit zu verleihen, Dinge, die über uns hinausgehen. Es wird viel über Zeitpläne und die Gesundheit der Spieler geredet, aber das scheint alles wirklich absurd zu sein. Es ist verrückt, so viele Kilometer für ein Spiel zwischen zwei italienischen Mannschaften in Australien zu reisen. Wir müssen uns anpassen, wie immer."

Luigi De Siervo, Geschäftsführer der italienischen Liga, sagte jedoch, dass Rabiot "Recht hatte", als er sagte, dass diese Entscheidung ohne Beteiligung der Spieler getroffen wurde, "aber Rabiot vergisst, wie alle Fußballer, die Millionen von Euro verdienen, dass sie dafür bezahlt werden, eine Aktivität auszuüben, um Fußball zu spielen. Er sollte Respekt vor dem Geld haben, das er verdient, und den Wünschen seines Arbeitgebers Milan entsprechen, der es akzeptiert und darauf gedrängt hat, dass dieses Spiel im Ausland ausgetragen wird."

Außergewöhnliche Spiele, die im Ausland gespielt werden, gut fürs Geschäft oder ein Affront für die Fans?

De Siervo fügte hinzu, dass dieser Schritt das Produkt stärkt, und nennt als Beispiele die Tour de France, die letztes Jahr in Florenz startete, oder die NFL- und NBA-Spiele, die im Ausland ausgetragen wurden. "

Wir glauben jedoch, dass dies ein Modell sein kann, dem sich die Welt des Fußballs mit genauen Regeln folgen muss, wenn sie nicht gegenüber anderen Sportarten den Kürzeren ziehen soll

."

Die UEFA erklärte in ihrer Erklärung, dass "Ligaspiele auf heimischem Boden ausgetragen werden sollten; alles andere würde treue Fans entmündigen und möglicherweise wettbewerbsverzerrende Elemente einführen".

Stimmen Sie der UEFA zu oder teilen Sie die Ansicht der Chefs der Serie A und der LaLiga, dass dies für die Liga von Vorteil sein wird?