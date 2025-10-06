UEFA trifft die "bedauerliche Entscheidung", Spiele der LaLiga und der Serie A in Miami und Australien auszutragen

HQ

Das Ligaspiel zwischen Villarreal und Barcelona sowie das Serie-A-Duell zwischen dem AC Mailand und Como werden im Ausland ausgetragen: Das spanische Spiel wird am 20. Dezember in Miami ausgetragen, das italienische im Februar 2026 in Perth, Australien. Die Ideen, diese Spiele ins Ausland zu verlegen, die von den jeweiligen Ligabesitzern eingereicht wurden, um die Bekanntheit dieser Vereine im Ausland zu erhöhen, stießen bei den Fans des Vereins (insbesondere bei den Fans von Villarreal und Milan, deren Fans in dieser Saison ein Heimspiel verpassen werden) auf breite Ablehnung.

Die Idee wurde auch von der UEFA abgelehnt, aber nichtsdestotrotz hat der europäische Dachverband zugestimmt, dass diese Ligaspiele aufgrund ihres eigenen fehlerhaften Regelwerks Tausende von Kilometern von ihren Ländern entfernt ausgetragen werden. "Angesichts der Tatsache, dass der relevante FIFA-Regelrahmen - der derzeit überprüft wird - nicht klar und detailliert genug ist, hat das UEFA-Exekutivkomitee nur widerwillig die Entscheidung getroffen, die beiden ihm vorgelegten Anträge ausnahmsweise zu genehmigen", so die UEFA in der bisher kältesten Erklärung.

Die UEFA teilte mit, dass sie ihre eigene Konsultation mit Interessengruppen eingeleitet und "den weit verbreiteten Mangel an Unterstützung, der bereits von Fans, anderen Ligen, Vereinen, Spielern und europäischen Institutionen in Bezug auf das Konzept der Verlegung nationaler Ligaspiele ins Ausland geäußert wurde", bestätigt habe, und dass sie Maßnahmen ergreifen werde, um zu verhindern, dass dies erneut passiert, und forderte die nationalen Fußballverbände auf, sich mit der UEFA in Verbindung zu setzen, bevor sie zukünftige Anträge stellen.

UEFA-Präsident bedauert "bedauerliche" Entscheidung

So sagte der Bundesliga-Chef im vergangenen August, dass eine solche Anfrage in Deutschland undenkbar wäre. "Das passt nicht in unsere Fussballkultur und wird nie unser Expansionsziel sein."

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin betonte heute, dass "Ligaspiele auf heimischem Boden ausgetragen werden sollten; alles andere würde treue Fans entmündigen und möglicherweise wettbewerbsverzerrende Elemente einführen".

"Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber diese Entscheidung ist außergewöhnlich und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fussball in seiner Heimat verankert bleibt", fügte Ceferin hinzu.

