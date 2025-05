PSG-Sieg in der Champions League gegen Arsenal hatte einen unerwarteten Welleneffekt in Griechenland

HQ

Die Qualifikation von Paris Saint-Germain für das Champions-League-Finale gestern Abend mit einem 2:1- und 3:1-Gesamtsieg gegen Arsenal wurde in Paris vehement gefeiert: das zweite Champions-Finale für PSG nach 2020, und dieses Mal als Favorit mit dem Triple in der Hand (sie haben sich bereits den Titel in der Ligue 1 gesichert und werden am 24. Mai das Finale des Coupe de France gegen Remis bestreiten).

Ihr Sieg wurde jedoch auch an einem unerwarteten Ort gefeiert: Piräus, Griechenland. Das liegt daran, dass der Sieg und der Einzug in das Finale von PSG einen Dominoeffekt haben, der dazu führt, dass sich Olympiacos F.C. automatisch für die Champions League der nächsten Saison qualifiziert.

Warum profitiert Olympiakos vom Sieg von PSG gegen Arsenal?

Olympiacos, der erfolgreichste Klub Griechenlands, hat vor Wochen seinen 48. Titel in der griechischen Super League gewonnen. Und dank des Sieges in der Conference League in der vergangenen Saison sind sie der nationale Meister mit dem höchsten UEFA-Koeffizienten ohne einen sicheren Platz in der Champions League im nächsten Jahr.

Aber das änderte sich gestern Abend, als PSG sich für das Finale qualifizierte. Die UEFA vergibt jedes Jahr einen Champions-League-Platz für den Pokalsieger, aber auch für die besten Mannschaften jedes Jahr in den nationalen Ligen (die besten drei in der Ligue 1, die besten vier in der Serie A, die besten fünf in der LaLiga und der Premier League).

Inter Mailand und PSG sind mathematisch bereits auf den ersten Plätzen ihrer Ligen gesichert, was bedeutet, dass unabhängig davon, welche Mannschaft die Champions League gewinnt, ein Platz für das nächste Jahr frei wäre (der durch den Gewinn des Pokals und der durch den Abschluss an der Spitze ihrer Ligen).

Arsenal ist unterdessen mathematisch nicht qualifiziert, um unter den ersten fünf der Premier League zu landen. Das ist der Grund, warum die Fans von Olympiacos gestern Abend den PSG-Sieg gefeiert haben, als wäre es einer der ihren, denn er macht automatisch einen Platz frei, der aufgrund der UEFA-Regeln an den besten (nach UEFA-Rangliste) nationalen Meister vergeben wird, der noch nicht qualifiziert ist. Und das ist Olympiacos.

Dank des erweiterten Champions-League-Formats (36 Mannschaften nehmen an der Ligaphase teil) dürfen mehr Vereine teilnehmen. Olympiakos wird zum ersten Mal seit 2020/21 wieder an der Champions League teilnehmen, als sie in der Gruppenphase spielten.