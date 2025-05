Paris Saint-Germain steht trotz 15. Platz in der Ligaphase im Champions-League-Finale

HQ

Paris Saint-Germain steht als zweiter Finalist im Champions-League-Finale Ende des Monats in München. Es war ein Spiel mit viel weniger Überraschungen als das Halbfinale zwischen Inter Barcelona, als PSG mit 2:1 durch zwei großartige Tore von Fabián Ruiz und Achraf Hakimi gewann, was es Arsenal unmöglich machte, einen Drei-Tore-Rückstand aufzuholen, wenn man das Hinspiel mitzählt.

Bukayo Saka erzielte nach einer Viertelstunde ein Tor, aber trotz Ballbesitz blieb PSG standhaft und Gianluigi Donnaruma beendete mit einigen unglaublichen Paraden den Lauf der Schützen in diesem Jahr: eine bemerkenswerte, aber auch frustrierende Saison in der Champions League und in der Premier League ohne Titel.

PSG, das zu einem Zeitpunkt fast aus der Ligaphase ausgeschieden war und den 15. Platz belegte (mit Liverpool, Barcelona, Arsenal und Inter auf den ersten vier Plätzen), entpuppte sich schnell als eine der stärksten Mannschaften in Europa und als Favorit auf den Titel. Den Titel haben sie jedoch noch nicht gewonnen, nachdem sie im Finale 2020 verloren hatten. Zuletzt gewann Inter 2010 den Europapokal der Landesmeister, den dritten insgesamt, und verlor 2023 gegen Manchester City.