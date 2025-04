HQ

Olga Carmona, seit 2020 bei Real Madrid, wird wahrscheinlich nächstes Jahr zu Paris Saint-Germain wechseln, wie zwei Seiten mitteilten. Carmona gab ihr Profidebüt in ihrer Heimatmannschaft Sevilla, bevor sie sich der Frauenmannschaft von Real Madrid anschloss, die gerade in diesem Jahr gegründet worden war. Sie wurde in den ersten fünf Jahren der Frauenmannschaft von Real Madrid zu einer der tragenden Säulen und verhalf Real zur zweitbesten Frauenfußballmannschaft Spaniens, war aber immer noch weit von der Dominanz des FC Barcelona entfernt: Nur eine Clásico gewann von achtzehn.

Sie ist auch dafür bekannt, dass sie bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2023 das Siegtor für Spanien erzielt hat. Nächstes Jahr werden Carmona laut dem spanischen Radiosender COPE und der französischen Seite IRP jedoch in Frankreich spielen. Laut der spanischen Seite machte ihr der französische Klub ein Angebot, das viel besser war als jeder Betrag, der bei Real Madrid geboten wurde. Anscheinend hat sie bereits unterschrieben.

Real Madrid hat sich in den ersten fünf Jahren stetig verbessert, blieb aber ohne Trophäe. Die Mannschaft hat noch nie ein Halbfinale der Champions League erreicht. In der Zwischenzeit hat PSG eine Meisterschaft gewonnen (2021) und zweimal das Champions-League-Finale erreicht (2015 und 2017).