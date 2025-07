Profiboxer Ricky Hatton kündigt im Alter von 47 Jahren seine Rückkehr in den Ring an, trotz bizarrem Augenunfall bei Oasis-Auftritt

HQ

Ricky Hatton, Profiboxer zwischen 1997 und 2012, der Titel im Halbweltergewicht und Weltergewicht hielt, gab diese Woche bekannt, dass er 13 Jahre nach seinem letzten Kampf in den Ring zurückkehrt. Der britische Boxer, geboren 1978, wird 47 Jahre alt, wenn er in den Ring zurückkehrt, um gegen Eisa Al Dah zu kämpfen, die im Alter von 46 Jahren den Spitznamen "arabischer Krieger" trägt.

Es wird am 2. Dezember 2025 in Dubau zu einem Kampf kommen. Leider war er nicht in der Lage, nach Dubai zu fliegen, um es selbst bekannt zu geben, da er sich vor seinem Flug während eines Oasis-Konzerts eine Augenverletzung zuzog und die Schutzschicht seiner Pupille durchbohrte, als er sich beeilte, seine Sonnenbrille aufzusetzen. Er musste ins Krankenhaus in Manchester und man riet ihm, nicht zu fliegen.

Hatton wird nicht die einzige Boxlegende sein, die in diesem Jahr in den Ring zurückkehrt, denn Manny Pacquiao, 46, wird voraussichtlich nächste Woche, am 19. Juli in Las Vegas, gegen Mario Barrios kämpfen, um seinen eigenen Rekord als ältester Weltmeister im Weltergewicht auszubauen.

Hatton blickt auf eine beeindruckende 15-jährige Karriere zurück, mit 48 Profikämpfen, 45 Siegen, 32 Siegen durch K.o. und nur drei Niederlagen, darunter seine letzten beiden gegen Pacquiao und Vyacheslav Senchenko und sein fünftes Finale gegen Floyd Mayweather Jr., alle drei durch K.o. Dies und andere Faktoren führten zu einer Depression, aber mittlerweile ist er zu einem Verfechter der psychischen Gesundheit im Profisport geworden.

Er hat zuletzt 2022 bei einem Exhibition-Auftritt gekämpft und arbeitet jetzt als Trainer, aber dies wird sein erster Wettkampf sein. "Egal wie alt wir im Leben werden, wir haben immer noch Ziele, Ambitionen, Vorgaben, die wir uns selbst setzen müssen. Wir müssen immer noch einen Grund haben, morgens aufzustehen", sagte Hatton, der argumentiert, dass dieser Kampf gut für seine mentale Gesundheit sein wird (via The Ring). "Es gibt einen sehr guten Grund, mich zu konzentrieren und mich gesund zu halten, nicht im Gegenteil. Warum hat Mike Tyson wieder gekämpft? Warum kämpft Manny Pacquiao wieder? Wir sind Kämpfer, das ist es, was wir tun."