Box-Ikone Manny Pacquiao kehrt in den Ring zurück, nachdem er in der Politik gescheitert ist

Manny Pacquiao, einer der größten Boxer, wenn nicht sogar der größte der Neuzeit, der einzige, der in der Lage ist, Champion in allen acht Gewichtsklassen (vom Fliegengewicht bis zum Superweltergewicht) zu werden, kehrt in den Ring zurück! Die Ankündigung hat die Fans nicht völlig überrascht, da ihr jede Menge Spekulationen vorausgingen, aber jetzt ist es offiziell, und es wird sehr bald sein: Er wird am 19. Juli in Las Vegas gegen Mario Barrios antreten.

Pacquiao hält bereits den Rekord als ältester Weltmeister im Weltergewicht, als er 2019 mit 40 Jahren Keith Thurman besiegte. Wenn er Barrios gewinnt, würde er den Rekord für jeden, der versucht, es ihm in Zukunft gleichzutun, noch weiter in die Ferne rücken. Sein letzter Boxkampf war 2021, eine Niederlage nach Punkten gegen Yordenis Ugas, eine von nur acht Profiniederlagen (er hat 62 Siege, 39 durch K.o. und 2 Unentschieden).

Neben seiner Boxkarriere ging Pacquiao in seinem Heimatland Philippinen in die Politik, wo er 2010 zum Vertreter des Distrikts Sarangani und 2016 zum Senator gewählt wurde. Seine Versuche, 2022 für das Amt des Präsidenten der Philippinen zu kandidieren, verlor er jedoch, und diese Woche verlor er, um wieder in den Senat einzuziehen.

"Ich bin zurück. Am 19. Juli kehre ich in den Ring zurück, um im MGM Grand in Las Vegas gegen den WBC-Weltergewichtschampion Mario Barrios anzutreten. Lasst uns Geschichte schreiben", postete Pacquiao in den sozialen Medien.