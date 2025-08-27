Pro-Palästina-Demonstranten stören israelisches Tech-Team während der Vuelta a España

HQ

Pro-Palästina-Demonstranten boykottierten die israelische Mannschaft während der 5. Etappe derLa Vuelta a España am Mittwoch. Diese Etappe, ein Mannschaftszeitfahren, wird mit dem gesamten Team gleichzeitig gefahren, was es den Demonstranten sehr leicht machte, das gesamte israelische Premier Tech-Team, bestehend aus acht Fahrern, ins Visier zu nehmen. Der Vorfall wurde von Fernsehkameras verfolgt.

Eine Gruppe von etwa zehn Personen mit palästinensischen Fahnen stand und blockierte die Straße, als das israelische Team im Begriff war, die Straße zu überqueren. Polizeimotorräder, die das Team verfolgten, trieben die Demonstranten auseinander, aber die israelischen Fahrer mussten für ein paar Sekunden langsamer werden. Am Ende lagen sie 45 Sekunden hinter dem Top-Team, Emirates.

Wie CyclingWeekly berichtet, hat es ähnliche Vorfälle gegen das israelische Team beim Giro d'Italia und bei der Tour de France gegeben. Das Team hat keine Verbindungen zur israelischen Regierung, aber sein Besitzer, Sylvan Adams, hat das Land, das kurz vor einer Invasion von Gaza-Stadt steht und in den letzten zwei Jahren über 60.000 Menschen in Gaza getötet hat, offen unterstützt.

Heute haben wir berichtet, dass einer ihrer Top-Fahrer, der nicht für die Vuelta nominiert wurde, der Kanadier Derek Gee, sich entschieden hat, das Team aus "legitimen Gründen" zu verlassen.