La Vuelta erreicht endlich Spanien mit großen Veränderungen in der Gesamtwertung

Die Vuelta a España ging schließlich auf spanischem Boden auf der 5. Etappe, dem ersten Mannschaftszeitfahren, einem 24,1 km langen Rennen um Figueres, der Heimatstadt des berühmten surrealistischen Künstlers Salvador Dalí, mit dem Start des Rennens direkt vor seinem berühmten Museum. Und mit ihr gab es große Veränderungen in der Gesamtwertung: Jonas Vingegaard kehrte an die Spitze des Rennens zurück, Visma wurde Zweiter im Zeitfahren, David Gaudu fiel auf den sechsten Platz zurück.

Und dank der gemeinsamen Leistung von UAE Emirates XRG sprang das Siegerteam des Zeitfahrens, Juan Ayuso, Joao Almeida und Marc Soler, auf den zweiten und vierten Platz im Rennen. Nur acht Sekunden trennten Vingegaard vom Emirates-Radsportler sowie Ciccone von Lidl Trek, dessen Team im heutigen Zeitfahren Dritter wurde.

In der Regel finden diese Zeitfahren, bei denen das gesamte Team gleichzeitig fährt, in der ersten Etappe der Grand Tour statt, so dass das gesamte Aufgebot der Radfahrer zur Verfügung steht. Doch nach vier Etappen hatten sich bereits fünf Fahrer von der Vuelta zurückgezogen, so dass die Regeln dahingehend geändert wurden, dass die Zeit erst nach dem vierten Fahrer gezählt wird, sondern erst nach dem fünften.