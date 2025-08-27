Israelische Panzer rücken auf Gaza-Stadt vor, während Trump sich auf ein Treffen vorbereitet

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Israelische Militäreinheiten sind in neue Gebiete am Stadtrand von Gaza-Stadt vorgerückt, was dazu geführt hat, dass Häuser eingestürzt sind und die Bewohner vor einem erwarteten Treffen unter dem Vorsitz von Trump am Mittwoch weiter in der Stadt Schutz gesucht haben.

"Plötzlich hörten wir, dass die Panzer nach Ebad-Alrahman vorstießen, die Geräusche der Explosionen wurden immer lauter und wir sahen Menschen, die in unser Gebiet flüchteten. Wenn kein Waffenstillstand erreicht wird, werden wir die Panzer vor unseren Häusern sehen", sagte ein Anwohner (via Reuters).

Während einige Gemeindevorsteher darauf bestehen, zu bleiben, um die in den Kämpfen eingeschlossenen Menschen zu unterstützen, sind andere geflohen, weil sie weitere Bombardements erwarten. Die Eskalation erfolgt im Vorfeld eines Treffens im Weißen Haus unter dem Vorsitz von Trump, das darauf abzielt, den Konflikt bis Ende des Jahres zu lösen.

Unterdessen sind die umliegenden Stadtteile weiterhin intensivem Beschuss ausgesetzt, und die lokalen Behörden melden weitere Opfer sowohl durch Angriffe als auch durch Lebensmittelknappheit, was die sich verschärfende humanitäre Krise in der Region unterstreicht, da die Bemühungen intensiviert werden.