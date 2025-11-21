HQ

Premier-League-Vereine haben für neue Finanzvorschriften bezüglich Financial Fair Play (FPP) gestimmt und zugestimmt, die ihre Ausgaben für Kaderkosten (Ablösesummen, Spielergehälter) auf 85 % ihres fußballbezogenen Umsatzes und des Nettogewinns aus Spielerverkäufen beschränken. Einnahmen aus anderen Verkäufen oder Unternehmungen dürfen nicht für die Kaderkosten verwendet werden.

Alle Premier Leagues stimmten dafür, außer Bournemouth, Brighton, Brentford, Crystal Palace, Fulham und Leeds, die dagegen stimmten.

Dies erfolgt, nachdem Everton seine Damenmannschaft an Roundhouse Capital Holdings verkauft hatte, eine Muttergesellschaft unter der Kontrolle des Vereinsbesitzers Dan Friedkin, die mehr Spielraum für Transferausgaben ermöglichte; und nachdem Chelsea im vergangenen Jahr zwei Hotels in der Stamford Bridge an ein Schwesterunternehmen verkauft hatte, erneut um die Gehaltsobergrenze zu erhöhen und mehr Spieler zu verpflichten.

Diese Züge wären nach den heute verabschiedeten Regeln, die bei Regelverstößen Punktabzüge verursachen, nicht erlaubt gewesen. Konkret werden Vereine, die die 85 % der Vereinserlöse an Ausgaben überschreiten, mit einer Geldstrafe belegt, aber wenn diese 115 % überschreiten, erhalten sie eine sportliche Sanktion. Dies ist eine niedrigere Grenze als die UEFA, die maximal 70 % der Vereinserlöse für Kaderkosten verwendet.

Wie es jetzt der Zufall ist, müssen die Vereine ihre Kader für europäische Wettbewerbe sorgfältig auswählen, um die strengeren Finanz-Fair-Play-Regeln der UEFA einzuhalten, die eher den spanischen Gesetzen ähneln. "Die neuen SCR-Regeln (Squad Cost Ratio) sollen allen Vereinen die Möglichkeit geben, größeren Erfolg anzustreben und das Finanzsystem der Liga nahe an die bestehenden SCR-Regeln der UEFA zu bringen", teilte die Premier League in einer Stellungnahme.